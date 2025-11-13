Final da Libertadores: Conmebol abre venda para torcidas de Palmeiras e Flamengo

Torcedores dos dois times podem adquirir suas entradas a partir das 14h (de Brasília); valor é de 95 dólares por ingresso

A venda, afinal, ocorre na plataforma oficial da Conmebol – clique aqui para ser redirecionado . O torcedor que for sócio de um dos clubes, aliás, poderá comprar dois ingressos. Já quem não for sócio só poderá adquirir uma entrada por CPF. O pagamento pode ser através de cartão de crédito ou PIX.

A Conmebol abre nesta quinta-feira (13/11) a venda de ingressos para o público geral para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Assim, os torcedores que desejam estar presentes no Estádio Monumental, na busca pela Glória Eterna, poderão adquirir as entradas a partir das 14h (de Brasília).

Os ingressos serão disponibilizados via QR Code no aplicativo “Final Libertadores 2025”, que ainda não está disponível para download. Tal código ficará liberado 72h antes da final, marcada para as 16h (horário local) e 18h (de Brasília).

A torcida do Flamengo ficará alocada na categoria 3 norte, enquanto a do Palmeiras estará na Sul. O preço de cada entrada é de 95 dólares (cerca de R$ 502 na cotação atual. Lembrando que a pré-venda de ingressos para o setor misto já estava em curso desde o fim de outubro. No entanto, limitada apenas para usuários peruanos.

A capacidade do Monumental de Lima, estádio do Universitário (PER), é de 80.093 pessoas. Em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate de virada e conquistou a Glória Eterna, 78.573 pessoas estiveram presentes no local.