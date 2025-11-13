Exames de Oscar apontam síncope vasovagal; entenda a enfermidade

São Paulo solta nota e diz que jogador fará novo exame na sexta-feira / Crédito: Jogada 10

O meia Oscar, do São Paulo, foi diagnosticado com uma síncope vasovagal. A informação foi confirmada após uma bateria de exames no Hospital Israelita Einstein. O jogador, aliás, está internado desde a última terça-feira (11/11). Na ocasião, ele apresentou alterações cardiológicas e desmaiou durante a realização de testes físicos no SuperCT do clube. O São Paulo, portanto, divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (13/11) para atualizar a situação do atleta de 34 anos. A síncope vasovagal é, basicamente, o termo médico para um desmaio comum. Trata-se de uma perda transitória de consciência. Ela ocorre por causa de uma diminuição repentina da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Para confirmar o diagnóstico, Oscar passou por um exame chamado “tilt-test”. Nele, o paciente fica em uma prancha que varia de inclinação. O teste, portanto, mostrou que a regulação da pressão de Oscar não é boa, o que causa as tonturas e o desmaio que ele sofreu.

Segundo especialistas consultados pelo portal ge, o problema não oferece risco de morte. Além disso, o tratamento pode incluir medicação ou até uma intervenção cirúrgica simples, na qual o médico cauteriza um gânglio. Contudo, apesar de ter condições de voltar ao futebol, o futuro de Oscar é incerto. Aos 34 anos, ele avalia junto de sua família se anunciará a aposentadoria. De acordo com as informações recentes, a tendência maior no momento é que ele opte por deixar o futebol profissional. Enquanto a decisão não é tomada, o jogador segue em observação. O clube informou que ele “segue clinicamente bem e estável”. Nesta sexta-feira (14/11), o meia passará por um estudo eletrofisiológico para definir os próximos passos do tratamento. Nota oficial do São Paulo sobre Oscar “O meio-campista Oscar segue internado no Einstein Hospital Israelita, onde deu entrada na tarde de terça-feira (11) após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT. Extensa investigação realizada no hospital confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal.