Daniele Hypólito se emociona ao recordar ajuda ‘silenciosa’ de Ronaldo Fenômeno na carreira

Primeira medalhista em Mundial na ginástica pelo Brasil, a ex-atleta citou o gesto do ex-jogador como crucial para o crescimento da modalidade

Daniele Hypólito recordou um gesto que marcou o início da história do Brasil na ginástica artística mundial. Durante o leilão beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, ela relembrou a ajuda fundamental que recebeu do ex-jogador para disputar o Mundial de 2001, que terminou com a primeira medalha brasileira na modalidade.

Segundo Daniele, o apoio financeiro do astro teve um papel crucial para que ela pudesse representar o Brasil naquele momento decisivo.

“Através da ajuda do Ronaldo, para poder ir para o Mundial de 2001, quando veio a primeira medalha da história da ginástica artística em mundiais. Foi um atleta entendendo a emoção de outro atleta para representar o seu país”, contou.

O início da trajetória histórica

Mantido em silêncio por mais de duas décadas, o gesto também reverberou na ginástica masculina. Diego Hypólito, irmão da atleta e ex-ginasta, destacou a colaboração como ponto de partida para a história vitoriosa da modalidade no Brasil.

“A ginástica começou com a Dani em 2001 porque ele arcou com todas as despesas da ida da minha irmã. Onde também surgiu a primeira medalha mundial da história da ginástica”, afirmou.