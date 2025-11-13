Daniele Hypólito se emociona ao recordar ajuda ‘silenciosa’ de Ronaldo Fenômeno na carreira

Daniele Hypólito se emociona ao recordar ajuda ‘silenciosa’ de Ronaldo Fenômeno na carreiraPrimeira medalhista em Mundial na ginástica pelo Brasil, a ex-atleta citou o gesto do ex-jogador como crucial para o crescimento da modalidade
Daniele Hypólito recordou um gesto que marcou o início da história do Brasil na ginástica artística mundial. Durante o leilão beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, ela relembrou a ajuda fundamental que recebeu do ex-jogador para disputar o Mundial de 2001, que terminou com a primeira medalha brasileira na modalidade.
Segundo Daniele, o apoio financeiro do astro teve um papel crucial para que ela pudesse representar o Brasil naquele momento decisivo.
“Através da ajuda do Ronaldo, para poder ir para o Mundial de 2001, quando veio a primeira medalha da história da ginástica artística em mundiais. Foi um atleta entendendo a emoção de outro atleta para representar o seu país”, contou.
O início da trajetória histórica
Mantido em silêncio por mais de duas décadas, o gesto também reverberou na ginástica masculina. Diego Hypólito, irmão da atleta e ex-ginasta, destacou a colaboração como ponto de partida para a história vitoriosa da modalidade no Brasil.
“A ginástica começou com a Dani em 2001 porque ele arcou com todas as despesas da ida da minha irmã. Onde também surgiu a primeira medalha mundial da história da ginástica”, afirmou.
Daniele também ressaltou que a postura do ex-jogador, de nunca ter tornado o gesto público, condiz com o caráter discreto do ídolo nacional.
Ronaldo Fenômeno reage
O astro, aliás, demonstrou surpresa com a repercussão do episódio. Em entrevista à revista Quem, o ex-jogador reafirmou que o gesto partiu de uma vontade genuína de colaborar.
“Fiquei até surpreso quando ela publicou, porque eu nunca quis nenhuma contrapartida por ter ajudado. Acho que está no meu DNA, no meu coração. Tenho essa vontade de estar sempre ajudando. Fiquei feliz de ouvir o depoimento. Temos um trabalho silencioso”, afirmou o ex-atacante.
Além de todos negócios voltados ao futebol, o astro mantém a ‘Fundação Fenômenos’, criada em 2019, ativa até os dias de hoje. O projeto apoia líderes sociais em diversas regiões do país e investe em carreiras promissoras.
Recentemente, o astro e sua esposa participaram de uma cerimônia que premiou e capacitou 10 líderes de iniciativas sociais espalhadas pelo Brasil.
“A gente fica muito orgulhoso de poder ajudar e chegar cada vez mais em todos os cantos do Brasil. Mesmo que aqui a gente faça uma classificação para dar um prêmio maior para os três primeiro”, disseram Ronaldo e Celina durante o evento.
