Barcelona e Real Madrid batem recorde de visualizações em aplicativo de estatísticas

Dados do Flashscore indicam que o jogo entre os Blaugranas e Galácticos alcançou o acesso de 48 milhões de usuários em um único dia / Crédito: Jogada 10

Os aplicativos de estatísticas se tornaram dominantes no cenário do consumo de futebol e o contexto ficou evidente no último clássico entre Real Madrid e Barcelona. Afinal, pela relevância do duelo, o “Flashscore” contabilizou o acesso de 48 milhões de usuários no jogo em um único dia. Além de 2,58 bilhões de visualizações, e se tornou a segunda partida com a maior popularidade na história da plataforma. “Quando o El Clásico se aproximava, vimos nele uma oportunidade para o Flashscore brilhar, e foi exatamente o que aconteceu. 14,7 milhões de pessoas acompanharam a partida em nossa plataforma, tornando-a o segundo jogo mais assistido da nossa história”, explica Pavel Krbec, CEO do Flashscore.

Clássico entre Real Madrid e Barcelona confirma poder de nova tendência Situada na República Tcheca, a empresa se firma no Brasil e busca consolidar o perfil de um torcedor mais criterioso e baseado em números. O consumo esportivo mudou. Se antes o torcedor acompanhava o jogo pela TV e esperava o comentarista traduzir o que via em campo, hoje ele quer e pode ir além. Aplicativos de estatísticas e placares ao vivo, como o Flashscore, estão criando novas experiência de quem acompanha esportes no Brasil e no mundo. Durante o mês de outubro, a Flashscore, maior plataforma de estatísticas do planeta, chegou à marca de 155 milhões de usuários ativos. Com atualizações em tempo real, dados detalhados e alertas personalizados, plataformas desse tipo se tornaram uma segunda tela indispensável para torcedores, jornalistas e até profissionais da área técnica. O fenômeno é global: o Flashscore atingiu recentemente 155 milhões de usuários ativos mensais e ultrapassou 400 milhões de downloads do aplicativo, consolidando-se como uma das maiores plataformas de mídia esportiva do planeta.