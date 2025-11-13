Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona e Real Madrid batem recorde de visualizações em aplicativo de estatísticas

Barcelona e Real Madrid batem recorde de visualizações em aplicativo de estatísticas

Dados do Flashscore indicam que o jogo entre os Blaugranas e Galácticos alcançou o acesso de 48 milhões de usuários em um único dia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os aplicativos de estatísticas se tornaram dominantes no cenário do consumo de futebol e o contexto ficou evidente no último clássico entre Real Madrid e Barcelona. Afinal, pela relevância do duelo, o “Flashscore” contabilizou o acesso de 48 milhões de usuários no jogo em um único dia. Além de 2,58 bilhões de visualizações, e se tornou a segunda partida com a maior popularidade na história da plataforma.

“Quando o El Clásico se aproximava, vimos nele uma oportunidade para o Flashscore brilhar, e foi exatamente o que aconteceu. 14,7 milhões de pessoas acompanharam a partida em nossa plataforma, tornando-a o segundo jogo mais assistido da nossa história”, explica Pavel Krbec, CEO do Flashscore.

Clássico entre Real Madrid e Barcelona confirma poder de nova tendência

Situada na República Tcheca, a empresa se firma no Brasil e busca consolidar o perfil de um torcedor mais criterioso e baseado em números. O consumo esportivo mudou. Se antes o torcedor acompanhava o jogo pela TV e esperava o comentarista traduzir o que via em campo, hoje ele quer e pode ir além.

Aplicativos de estatísticas e placares ao vivo, como o Flashscore, estão criando novas experiência de quem acompanha esportes no Brasil e no mundo. Durante o mês de outubro, a Flashscore, maior plataforma de estatísticas do planeta, chegou à marca de 155 milhões de usuários ativos.

Com atualizações em tempo real, dados detalhados e alertas personalizados, plataformas desse tipo se tornaram uma segunda tela indispensável para torcedores, jornalistas e até profissionais da área técnica. O fenômeno é global: o Flashscore atingiu recentemente 155 milhões de usuários ativos mensais e ultrapassou 400 milhões de downloads do aplicativo, consolidando-se como uma das maiores plataformas de mídia esportiva do planeta.

O crescimento da base também foi impulsionado por aquisições estratégicas. Como a da BeSoccer, plataforma voltada ao futebol que contribuiu com mais de 30 milhões de usuários para o ecossistema Flashscore.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar