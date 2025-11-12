São Paulo divulga novo boletim médico sobre estado de saúde de Oscar

Clube afirma que jogador está bem e estável. Expectativa é que o meia permaneça internado por pelo menos mais um dia

De acordo com as informações do hospital, Oscar está clinicamente bem e estável. O jogador seguirá internado em uma unidade cardiológica para observação, acompanhamento e investigação do seu caso.

O São Paulo divulgou no início da noite desta quarta-feira (12) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do meia Oscar . O jogador está internado no hospital Albert Einstein após passar mal durante uma bateria de exames de rotina, realizada no CT da Barra Funda.

Ainda não há uma definição do que fez Oscar passar mal enquanto fazia um exercício na bicicleta ergométrica. O jogador ainda passa por um exame chamado Holter, que monitora o ritmo cardíaco por meio de um aparelho portátil durante 24 horas.

O susto fez com que o jogador considerasse a possibilidade de se aposentar dos gramados. Por conta disso, o diagnóstico é fundamental para o futuro do meia. Seu contrato com o São Paulo vai até o final de 2027.

Confira o boletim médico:

“De acordo com a equipe médica responsável pelo meio-campista Oscar, ele segue internado no Einstein Hospital Israelita, onde deu entrada na tarde de terça-feira (11) após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT.

Oscar segue clinicamente bem e estável, internado em unidade cardiológica para observação, acompanhamento médico e investigação”.