Oscar agradece apoio após problema cardíaco: “Vai ficar tudo bem”Meia do São Paulo segue internado, mas demonstra otimismo e deve encerrar a carreira para priorizar a saúde e a família
O meia Oscar se pronunciou pela primeira vez após o susto cardíaco sofrido durante exames de rotina no CT do São Paulo, na última terça-feira. O jogador de 34 anos desmaiou e foi levado ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou a noite na UTI e realizou cateterismo de diagnóstico e ressonância magnética.
Com o quadro estável, ele ainda não tem previsão de alta. Contudo, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para tranquilizar os fãs e agradecer as mensagens de apoio.
“Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser”, escreveu o meia.
Oscar vem recebendo suporte da família e do São Paulo, que deve divulgar novo boletim médico ainda nesta quarta. Internamente, o clube trata com naturalidade a possibilidade de uma aposentadoria antecipada, diante da gravidade do problema. Além disso, a vontade do jogador é de priorizar a saúde e a convivência com os filhos, Júlia e Caio.
Assim, com a vida financeira resolvida após oito temporadas no futebol chinês, onde foi um dos atletas mais bem pagos do mundo, Oscar avalia pendurar as chuteiras nas próximas semanas. Estima-se que sua fortuna ultrapasse R$ 1 bilhão.