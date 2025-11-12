Oscar agradece apoio após problema cardíaco: “Vai ficar tudo bem”

Meia do São Paulo segue internado, mas demonstra otimismo e deve encerrar a carreira para priorizar a saúde e a família / Crédito: Jogada 10

O meia Oscar se pronunciou pela primeira vez após o susto cardíaco sofrido durante exames de rotina no CT do São Paulo, na última terça-feira. O jogador de 34 anos desmaiou e foi levado ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou a noite na UTI e realizou cateterismo de diagnóstico e ressonância magnética. Com o quadro estável, ele ainda não tem previsão de alta. Contudo, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para tranquilizar os fãs e agradecer as mensagens de apoio.