Nigéria x Gabão: Onde assistir, escalações e arbitragem

Nigéria x Gabão: Onde assistir, escalações e arbitragemDuelo no Marrocos vale vaga à final da repescagem africana. Quem segue vivo no sonho de ir à Copa?
Nigéria e Gabão se enfrentam nesta quinta-feira, 13/11, pela semifinal da repescagem das eliminatórias africanas. Este jogo será às 13h (de Brasília), no estádio Moulay Hassan Stadium, em Rabat, no Marrocos, país-sede da competição.
Trata-se de um jogo único, envolvendo duas das quatro seleções que ficaram com os melhores segundos lugares ao fim das Eliminatórias da África e que estão em busca de uma vaga na repescagem intercontinental (que dará as duas últimas vagas para o Mundial). Quem vencer, avança para a final dia 16/11, para enfrentar Camarões ou Republica do Congo, que também joga nesta quinta-feira. O empate leva a decisão para os pênaltis.
Vale citar que Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal se classificaram diretamente para a Copa pois ficaram em primeiro lugar em seus grupos.
Onde assistir
A Cazé TV transmite a partir das 13h (de Brasília).
Como chega a Nigéria
A Nigéria teve uma reação espetacular. Restando três rodadas para o fim, estava praticamente rebaixada, mas conseguiu engrenar bons resultados. Na última rodada, entrou em campo contra o Benim, que avançaria com um empate. Porém, a Nigéria não precisava apenas vencer: precisava ganhar por quatro gols de diferença para garantir a última vaga de melhor terceiro colocado, eliminando Burkina Faso. Conseguiu a vitória por 4 a 0, assegurando a classificação nos minutos finais.
Para o jogo desta quarta-feira, o lateral Ola Aina, que segue lesionado, nem foi convocado, sendo a maior ausência da equipe. Em contrapartida, o melhor jogador africano de 2025, Ademola Lookman, da Atalanta, retorna de suspensão e formará o fortíssimo trio de ataque ao lado de Osimhen — que está em grande fase — e Samuel Chukwueze. No meio-campo, Wilfred Ndidi e Alex Iwobi serão os responsáveis pela criação das jogadas.
Como chega o Gabão
Pelo Gabão, todas as esperanças estão nos pés do excelente atacante Pierre-Emerick Aubameyang. O ex-Arsenal cumpriu suspensão na última rodada contra o Burundi, mas mostrou sua força no jogo anterior contra a Gâmbia, quando sua seleção venceu por 4 a 3 — e Aubameyang marcou todos os gols da equipe. Ele formará dupla de ataque com Denis Bouanga.
NIGÉRIA X GABÃO
Repescagem africana para a Copa-2026
Data e Horário: 13/11/2025, 13h (de Brasília)
Local: Moulay Hassan Stadium, Rabat (MAR)
NIGÉRIA: Nwabali; Frederick, Ekong, Bassey e Onyemaechi; Chukwueze, Ndidi, Iwobi e Simon; Osimhen e Lookman. Técnico: Eric Chelle
GABÃO: Mbaba; Onfia, M’bemba e Manga; Lemina, Kanga, Ndong e Averlant; Obiang, Bouanga e Aubameyang. Técnico: Thierry Mouyouma
Árbitro: Tom Abongile (AFS)
Auxiliares: Zakhele Siwela e Souru Phatsoane (LES)
VAR: Akhona Makalima (AFS)