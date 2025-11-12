Nicarágua x Honduras: onde assistir, escalações e arbitragem

Nicarágua x Honduras: onde assistir, escalações e arbitragemHondurenhos podem garantir uma vaga na Copa do Mundo após 12 anos caso vençam a partida fora de casa e a Costa Rica tropece
12 anos depois, Honduras tem a chance de garantir a vaga na Copa do Mundo. Os hondurenhos entram em campo na noite desta quinta-feira (13), às 23h, horário de Brasília, para encarar a Nicarágua, fora de casa, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Concacaf.
Líder do grupo C com oito pontos, a Bicolor pode carimbar o seu passaporte na América do Norte se vencer sua partida e houver um empate no confronto entre Haiti e Costa Rica. Caso essa segunda parte não aconteça, Honduras joga por um empate na última rodada para se classificar para a Copa. Por outro lado, os Pinoleros estão na lanterna da chave, com apenas um ponto, e precisam vencer para seguir sonhando com uma vaga na repescagem.
Onde assitir
A partida terá transmissão para o Brasil pelo canal do YouTube Goat.
Como chega a Nicarágua
Sem vencer nesta fase das Eliminatórias, os Azuis e Brancos precisam da vitória para ter alguma chance de sobrevida nas Eliminatórias. Afinal, a Nicarágua só tem chance de ir à repescagem e pode terminar a rodada eliminada, mesmo que vença sua partida, dependendo de outros resultados. Para a partida, a seleção dirigida por “El Fantasma” Figueroa tenta amenizar o clima após a goleada sofrida para a Costa Rica, por 4 a 1. O goleiro Miguel Rodríguez, considerado culpado pela derrota, ficou de fora da convocação.
Como chega Honduras
Ainda sem perder nas Eliminatórias, a seleção de Reinaldo Rueda tenta retornar à Copa do Mundo após mais de uma década. Porém, para conseguir se aproximar da vaga, o ex-treinador do Flamengo tem seis baixas por lesão. Destaque para Edwin Rodríguez e Choco Lozano, destaques do time. Uma das principais esperanças hondurenhas está na defesa, que não sofreu nenhum gol até aqui na terceira fase.
NICARÁGUA X HONDURAS
Eliminatórias da CONCACAF – 3ª fase – Grupo C – 5ª rodada
Data e horário: 13/11/2025 (quinta-feira), às 23h (de Brasília)
Local: Estádio Nacional da Nicarágua, Managua (NIC)
NICARÁGUA: Alyer López; Christian Reyes, Justing Cano, Josué Quijano e Oscar Acevedo; Henry Niño, Junior Arteaga, Ariel Arauz e Juan Barrera; Emmanuel Gómez e Jaime Moreno Técnico: Marco Antonio Figueroa.
HONDURAS: Edrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Marcelo Santos e Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Deybi Flores e Luis Palma; Bryan Acosta, Romell Quioto e Jorge Benguché. Técnico: Reinaldo Rueda.
Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
Assistentes: Corey Michael Parker (EUA) e Kyle Thomas Atkins (EUA)
VAR: Chris Penso (USA)