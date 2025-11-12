Modelo de 40 anos desafia o etarismo para ser a musa do Grêmio; veja as fotos

Edilene Kneip entra na disputa do concurso Musa do Brasileirão 2026 para provar que idade não é obstáculo para beleza, atitude e inspiração

A decisão de entrar no concurso surgiu após ouvir comentários desmotivadores sobre sua idade. Em entrevista, Edilene contou que a vontade de provar o contrário foi o impulso que precisava.

A modelo Edilene Kneip, de 40 anos, vai representar o Grêmio no concurso Musa do Brasileirão 2026. Natural de Esteio e moradora de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ela decidiu participar da competição para provar que idade não é barreira para quem tem atitude e paixão.

“Eu me inscrevi no concurso porque alguém me disse que estava velha para essa carreira de modelo, que não tinha capacidade de concorrer com meninas mais jovens”, afirmou.

Paixão por duas rodas

Além da beleza, Edilene, inclusive, leva para o concurso uma mensagem de superação e empoderamento. Mãe e motociclista, ela se define como uma mulher “forte, corajosa e intuitiva” e diz querer inspirar a filha com seu exemplo.

Nos momentos de lazer, a gremista, aliás, troca os flashes pelas duas rodas e pelas viagens à praia, onde busca contato com a natureza e o equilíbrio longe da rotina.

