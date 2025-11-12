Luan Peres não treina no Santos para cumprir protocolo de concussão

Zagueiro chocou-se com Arrascaeta na derrota para o Flamengo, no último domingo, e não pode pôde participar das atividades / Crédito: Jogada 10

O Santos continuou sua preparação para enfrentar o Palmeiras, no sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. Mais uma vez, o zagueiro Luan Peres não foi a campo nas atividades desta quarta-feira, mas tem uma explicação. Afinal, o jogador cumpre protocolo de concussão pela substituição no jogo contra o Flamengo, no domingo. Assim, ele é obrigado a ficar cinco dias sem participar das atividades de campo, podendo retornar aos treinos somente na sexta. O defensor chocou-se de cabeça com o uruguaio De Arrascaeta e teve de deixar a partida no Maracanã.

Clube espanhol faz consulta a Robinho Jr, promessa do Santos Por conta disso, Luan Peres segue na parte interna do CT Rei Pelé aprimorando a parte física, já que não tem sequelas do choque. A princípio, ele não preocupa para o duelo contra o Palmeiras e participará do último treino antes da partida, na sexta. Na ocasião, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai definir a escalação do Peixe. Nesta quarta, o elenco do Santos foi a campo e realizou um trabalho tático, o primeiro do treinador de olho no clássico. O único desfalque confirmado é o do zagueiro Alexis Duarte, convocado pela seleção do Paraguai para esta Data Fifa. Assim, não terá condições de jogo. O Santos volta a treinar nesta quinta-feira, ainda sem Luan Peres, novamente no CT Rei Pelé. A equipe precisa da vitória para deixar a zona do rebaixamento. Afinal, soma 33 pontos, contra 35 do Vitória, primeiro time fora do Z4.