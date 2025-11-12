Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luan Peres não treina no Santos para cumprir protocolo de concussão

Zagueiro chocou-se com Arrascaeta na derrota para o Flamengo, no último domingo, e não pode pôde participar das atividades
O Santos continuou sua preparação para enfrentar o Palmeiras, no sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. Mais uma vez, o zagueiro Luan Peres não foi a campo nas atividades desta quarta-feira, mas tem uma explicação.

Afinal, o jogador cumpre protocolo de concussão pela substituição no jogo contra o Flamengo, no domingo. Assim, ele é obrigado a ficar cinco dias sem participar das atividades de campo, podendo retornar aos treinos somente na sexta. O defensor chocou-se de cabeça com o uruguaio De Arrascaeta e teve de deixar a partida no Maracanã.

Por conta disso, Luan Peres segue na parte interna do CT Rei Pelé aprimorando a parte física, já que não tem sequelas do choque. A princípio, ele não preocupa para o duelo contra o Palmeiras e participará do último treino antes da partida, na sexta. Na ocasião, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai definir a escalação do Peixe.

Nesta quarta, o elenco do Santos foi a campo e realizou um trabalho tático, o primeiro do treinador de olho no clássico. O único desfalque confirmado é o do zagueiro Alexis Duarte, convocado pela seleção do Paraguai para esta Data Fifa. Assim, não terá condições de jogo.

O Santos volta a treinar nesta quinta-feira, ainda sem Luan Peres, novamente no CT Rei Pelé. A equipe precisa da vitória para deixar a zona do rebaixamento. Afinal, soma 33 pontos, contra 35 do Vitória, primeiro time fora do Z4.

