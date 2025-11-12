Galvão Bueno deve participar de programa com Vini Jr no SBT

Galvão Bueno deve participar de programa com Vini Jr no SBTIntenção é aproveitar ocasião em que Vini Jr esteja no Brasil e por o comunicador para narrar sua participação na emissora
Galvão Bueno provavelmente será convidado especial ao lado de Vini Jr no programa que Virginia comanda no SBT, de acordo com informação da “Folha de São Paulo”. A ideia da empresa da família Abravanel é valorizar o fato do profissional acertar sua transferência para a emissora. Assim, o planejamento é que o comunicador narre a participação do atacante. A ida do jogador ao canal provavelmente ocorrerá em uma ocasião que esteja no Brasil e principalmente antes da disputa da Copa do Mundo de 2026.
Vini Jr aceitou o pedido de Virginia em fazer uma aparição na TV, segundo informação da “Folha de São Paulo”. A pretensão da influenciadora é levar o seu namorado para fazer uma participação em uma edição especial do programa que ela apresenta, o “Sabadou com Virginia”. Vale ressaltar que ao acertar com o SBT, Galvão Bueno será a principal voz da emissora na cobertura do Mundial de seleções.
Pelos resultados positivos de audiência, Virginia estendeu o seu contrato com a emissora até o fim de 2026 e comprova a relevância que a influenciadora ganhou na empresa da família Abravanel. No momento que assinou o primeiro vínculo, o prazo de validade do vínculo era de um ano.
O período foi o suficiente para o grupo de comunicação compreender a capacidade midiática de sua nova funcionária. Levando em consideração os programas estreantes no ano passado, o “Sabadou com Virginia” foi o que entregou mais audiência. De acordo com informações da “Kantar Ibope”, o SBT alcançou mais de 44 milhões de telespectadores com a atração.
Saída de Galvão Bueno da Band
O dia 22 de dezembro representará mais um ponto final na relação entre Galvão Bueno e Band. Isso porque o comunicador deixará a emissora, após decisão em comum acordo, para marcar sua transição rumo a um novo projeto: a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Assim, a data marcará a última edição de seu programa em sua antiga e atual casa.
Com contrato válido até o fim de 2025, o locutor já está liberado para iniciar sua participação em projetos na emissora de Silvio Santos. Vale destacar que o SBT firmou acordo com o canal “NSports”, que tem o profissional como sócio, para grade esportiva em 2026.
Ainda que tenha compromissos com a Band, Galvão Bueno já está confirmado em atrações do SBT para este ano. Caso, por exemplo, do Teleton 2025. Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, também apurou, ele fará parte de uma das partes finais da maratona beneficente da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), entre os dias 7 e 8 de dezembro.
