Galvão Bueno deve participar de programa com Vini Jr no SBT

Intenção é aproveitar ocasião em que Vini Jr esteja no Brasil e por o comunicador para narrar sua participação na emissora / Crédito: Jogada 10

Galvão Bueno provavelmente será convidado especial ao lado de Vini Jr no programa que Virginia comanda no SBT, de acordo com informação da “Folha de São Paulo”. A ideia da empresa da família Abravanel é valorizar o fato do profissional acertar sua transferência para a emissora. Assim, o planejamento é que o comunicador narre a participação do atacante. A ida do jogador ao canal provavelmente ocorrerá em uma ocasião que esteja no Brasil e principalmente antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. Vini Jr aceitou o pedido de Virginia em fazer uma aparição na TV, segundo informação da “Folha de São Paulo”. A pretensão da influenciadora é levar o seu namorado para fazer uma participação em uma edição especial do programa que ela apresenta, o “Sabadou com Virginia”. Vale ressaltar que ao acertar com o SBT, Galvão Bueno será a principal voz da emissora na cobertura do Mundial de seleções.

Pelos resultados positivos de audiência, Virginia estendeu o seu contrato com a emissora até o fim de 2026 e comprova a relevância que a influenciadora ganhou na empresa da família Abravanel. No momento que assinou o primeiro vínculo, o prazo de validade do vínculo era de um ano. O período foi o suficiente para o grupo de comunicação compreender a capacidade midiática de sua nova funcionária. Levando em consideração os programas estreantes no ano passado, o “Sabadou com Virginia” foi o que entregou mais audiência. De acordo com informações da “Kantar Ibope”, o SBT alcançou mais de 44 milhões de telespectadores com a atração. Saída de Galvão Bueno da Band O dia 22 de dezembro representará mais um ponto final na relação entre Galvão Bueno e Band. Isso porque o comunicador deixará a emissora, após decisão em comum acordo, para marcar sua transição rumo a um novo projeto: a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Assim, a data marcará a última edição de seu programa em sua antiga e atual casa.