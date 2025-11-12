Corinthians se antecipa e realiza exames médicos no elenco com foco em 2026

De acordo com informações divulgadas pelo clube, os jogadores presentes no CT Joaquim Grava realizaram uma bateria de exames. As atividades contaram com coleta de sangue, teste de força e controle da frequência cardíaca.

O Corinthians já iniciou as preparações para a próxima temporada . Na reapresentação do elenco após a folga no início da pausa da Data Fifa, os jogadores realizaram exames mirando 2026. Os resultados servirão de base para o ano que vem e ajudarão a comissão técnica na preparação da pré-temporada.

“Realizamos os exames anualmente para saber o estágio e as condições clínicas dos atletas para saber se teve alguma alteração de um ano para o outro. Preferimos fazer agora no final de 2025 já contando com a previsão de retorno dia 3 de janeiro e início dos nossos jogos dia 11. Para otimizar o tempo no retorno, já agilizamos os testes cardiológicos. Se houver alguma alteração, teremos tempo de trabalhar em cima”, declarou o médico do Corinthians, João Marcelo Amorim.

A antecipação acontece pelo calendário diferente que 2026 terá por conta da Copa do Mundo. Além da possibilidade de se reapresentar no terceiro dia do ano, o Corinthians pode seguir atuando até o dia 21 de dezembro, data da final da Copa do Brasil. Por conta disso, o elenco teria um recesso de 15 dias entre as temporadas, sem a possibilidade de fazer uma pré-temporada.

