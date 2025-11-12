Assustado, Oscar tem 99% de chances de se aposentar do futebol

Meia do São Paulo segue internado após desmaio durante exames. Família pressiona por aposentadoria imediata / Crédito: Jogada 10

Aos 34 anos, o meia Oscar vive um momento delicado dentro e fora de campo. O jogador do São Paulo apresentou alterações cardíacas e desmaiou durante exames de rotina, realizados na terça-feira (11), no CT da Barra Funda. Ele foi levado de ambulância ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou a noite na UTI e foi submetido a um cateterismo de diagnóstico e a uma ressonância magnética. Com quadro estável, Oscar segue internado sem previsão de alta e tem recebido apoio do clube e da família. A tendência, segundo pessoas próximas, é de que ele anuncie a aposentadoria nas próximas semanas.

“A chance de parar é de 99%”, disse uma pessoa próxima ao jogador. Família pede para que ele encerre a carreira A decisão de se afastar do futebol tem forte influência familiar. Oscar e a esposa, Ludmila Emboaba, são pais de Júlia e Caio e desejam priorizar o convívio familiar e a saúde do atleta. O meia, bastante abalado com o episódio, entende que o momento de parar chegou. Após mais de 15 anos de carreira, o jogador conquistou estabilidade financeira que lhe permite se afastar dos gramados sem preocupações. Desde que deixou o Chelsea, em 2017, e se transferiu para o Shanghai Port, da China, acumulou uma das maiores fortunas do futebol mundial, estimada em mais de R$ 1 bilhão. Oscar já acompanhava uma condição cardíaca desde agosto, quando exames feitos após uma fratura nas vértebras lombares detectaram uma alteração no coração. Desde então, ele vinha tomando medicamentos e foi liberado para jogar por um médico particular.

Com base nesse laudo, o departamento médico do São Paulo considerou o atleta apto a retomar os treinamentos. O caso acabou sendo mantido em sigilo a pedido do próprio jogador. Na terça-feira, porém, o desmaio durante os exames e o susto entre colegas e funcionários levaram o clube a divulgar publicamente o estado de saúde do atleta em nota oficial. Carreira marcada por superação e sucesso Aliás, a última partida de Oscar foi justamente um clássico contra o Corinthians, em 19 de julho, quando deixou o campo com dores na lombar após um choque com José Martínez. Os exames detectaram fratura em três vértebras (L1, L2 e L3), o que o afastou por três meses.