Presidente do México abre mão de ingresso da abertura da Copa do Mundo

Claudia Sheinbaum surpreende ao revelar motivo e anuncia que vai entregar bilhete mais cobiçado do torneio a outra pessoa

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira (10) que não vai assistir ao jogo de abertura da Copa do Mundo, que vai acontecer na Cidade do México. Ela explicou que vai doar seu ingresso, considerado um dos mais disputados do torneio, para uma menina apaixonada por futebol que não teria condições de ir ao estádio.

“Decidi doar meu ingresso da cerimônia de abertura para uma menina ou jovem que ame futebol e não teria a chance de estar lá”, afirmou durante coletiva de imprensa.

Sheinbaum já havia comentado sobre a possibilidade de não usar o bilhete durante a visita do presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao país em agosto. Agora, confirmou que o ingresso, numerado como 00001, será entregue a uma torcedora, embora o processo de escolha ainda não tenha sido definido.

“Estamos avaliando como fazer essa seleção, mas quero que esse ingresso sirva para inspirar uma menina a sonhar com o futebol”, completou a presidente.

Por fim, a partida de abertura acontecerá no dia 11 de junho, no Estádio Azteca. Ele, inclusive, entrará para a história ao se tornar o primeiro do mundo a sediar três jogos inaugurais de Copa, após 1970 e 1986.