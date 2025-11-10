Pai de Neymar fecha acordo milionário com apresentadora por tríplex em SP

Comunicadora e ex-marido tentavam negociar um dos imóveis mais caros de São Paulo desde 2018 até o pai do astro se interessar e comprá-lo

Em 2022, Luciana Gimenez e o ex-marido decidiram promover uma reforma no imóvel para implementar uma aparência mais moderna, além de tentar encontrar novos interessados. No entanto, houve um movimento de redução do preço em cerca de R$ 10 milhões antes da concretização da venda. Até o momento, não houve informações com relação à quantia que as partes concordaram na negociação. A assessoria tanto da apresentadora como do pai de Neymar não se manifestaram sobre o caso.

Neymar Pai recentemente aumentou a lista de bens de sua família ao comprar um luxuoso tríplex, que pertencia à apresentadora Luciana Gimenez e o ex-marido Marcelo de Carvalho. O imóvel está situado no condomínio Parque Cidade Jardim, em São Paulo um dos mais caros e desejados da cidade. O antigo casal tentava vender a propriedade há sete anos, mas encontravam dificuldades. Inicialmente, uma avaliação indicava que o valor do apartamento girava em torno de R$ 80 milhões.

Neymar pai terá vastos recursos à disposição

O apartamento de três andares está em uma área de cerca de 1,8 mil metros quadrados, pois representa a junção de duas coberturas no mesmo prédio. Inclusive, o tríplex já foi a moradia do ex-casal da “RedeTV”. O local causa impacto pela sua imponência e grande estrutura. No caso, são sete suítes em que uma delas contém banheira, amplo closet, camarim e uma sala de massagem.

Na moradia há também um elevador privado, estúdio de música, sala de cinema, salão de jogos. Além de uma churrasqueira gourmet, lounge com vista panorâmica para São Paulo e adega. Na garagem, há mais de dez vagas exclusivas para veículos à disposição, que tem ligação direta com o apartamento através de um acesso restrito.

O valor da compra do imóvel de luxo não será o único custo que o pai de Neymar precisou levar em consideração antes de finalizar a compra. Afinal, o valor mensal do condomínio é de quase R$ 35 mil, já o IPTU alcança os R$ 13,6 mil. No começo do ano, o apartamento integrava uma lista de itens de um leilão internacional, que a Sotheby’s conduziu. Na oportunidade, o primeiro lance era de quatro milhões de dólares (pouco mais de R$ 21 milhões na cotação atual). No entanto, houve o cancelamento do evento sem justificativas.