Leitura labial flagra xingamento de Neymar ao árbitro de Flamengo x Santos, no Maracanã

Camisa 10 protestou veementemente contra a arbitragem da derrota santista por 3 a 2 para o Rubro-Negro, pela 33ª rodada do Brasileirão

Conhecido pelas leituras labiais que revelam diálogos polêmicos durante jogos, Gustavo Machado flagrou o momento em que Neymar xinga o árbitro Sávio Pereira Sampaio durante a derrota por 3 a 2 para o Flamengo , no Maracanã. O insulto ocorreu logo após o camisa 10 ser advertido com cartão amarelo em meio à reclamação por suposta falta em Brazão no primeiro gol rubro-negro.

Os registros revelam uma série de reclamações por parte do ídolo santista, desde o auxiliar ao árbitro principal. Inicialmente, o camisa 10 contesta, em papo com o juiz à beira do gramado, uma possível falta no goleiro Brazão.

“Ele acertou o Brazão, eu vi, velho. Falta, ele estava na bola. Ele me dá o amarelo? Não, você tinha que apitar”, reclamou o jogador ao auxiliar, antes de se afastar. Na sequência, dirigiu-se em direção a Sávio Pereira Sampaio.

“Por que eu não posso falar com você? Ei, você é um merd*”, disparou. O chileno Erick Pulgar, responsável pela marcação no camisa 10, estava próximo e chegou até a pedir uma punição ao craque.