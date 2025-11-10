Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fabrício Bruno viraliza em jogo do Cruzeiro ao tentar imitar Ronaldinho

Zagueiro da Raposa se notabiliza em lance que disputa espaço com Everaldo, do Fluminense, e reproduz gesto característico do ex-jogador
O zagueiro Fabrício Bruno ganhou notoriedade durante a partida entre Cruzeiro e Fluminense por uma jogada em que não costuma realizar. Afinal, ele protagonizou um lance no qual demonstrou coragem também porque tentou imitar Ronaldinho Gaúcho. No episódio, o defensor da equipe celeste fez um desarme em Everaldo, atacante adversário, e depois fez um movimento de efeito. Em alusão ao “Bruxo”, ele tocou a bola para um lado e tocou para outro.

Assim, ele virou assunto entre os torcedores do Cruzeiro, que exaltaram o lance, mas alguns tricolores interpretaram como um deboche do zagueiro. Outros fãs de futebol também abordaram o assunto como um torcedor do Flamengo, time anterior do jogador. Deste modo, o internauta declarou gostar do personagem do defensor.

Por outro lado, um segundo internauta destacou que, no seu ponto de vista, o atleta indica uma marra excessiva. Outro usuário da internet sugeriu que o ideal para o zagueiro da Raposa é procurar a ajuda de um psicólogo.

“Tô incrédulo. O Fabrício Bruno desarmou o Everaldo e virou a cara. Sim, o Everaldo. Meu Deus do céu, que auto estima é essa gente, terapia já nesse cidadão!”, ressaltou o terceiro fã de futebol.

Um quarto admirador da modalidade esportiva relembrou outra jogada em que tanto o defensor do Cruzeiro como o atacante do Fluminense estiveram envolvidos.

“Teve um lance que o Everaldo saiu com bola e tudo na linha de fundo e o Fabrício Bruno ficou rindo na cara dele kkkkkkkkkk cara ruim viu”, avaliou.

Zagueiro do Cruzeiro se apresenta à Seleção

Com o início da Data Fifa de novembro, Fabrício Bruno estará a serviço da Seleção Brasileira, já que novamente figura na lista de convocados. Portanto, o técnico Carlo Ancelotti se mostrou satisfeito com as performances que o jogador teve pelo Cruzeiro.

A propósito, a convocação indica que as falhas do defensor na derrota em amistoso contra Japão na Data Fifa anterior não foram preponderantes para que ele fosse uma ausência na lista de novembro. O atleta estará disponível para o comandante italiano nas últimas partidas amigáveis do time Canarinho contra Senegal e Tunísia nos dias 15  e 18 de novembro, respectivamente.

