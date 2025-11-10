Fabrício Bruno viraliza em jogo do Cruzeiro ao tentar imitar Ronaldinho

Zagueiro da Raposa se notabiliza em lance que disputa espaço com Everaldo, do Fluminense, e reproduz gesto característico do ex-jogador / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Fabrício Bruno ganhou notoriedade durante a partida entre Cruzeiro e Fluminense por uma jogada em que não costuma realizar. Afinal, ele protagonizou um lance no qual demonstrou coragem também porque tentou imitar Ronaldinho Gaúcho. No episódio, o defensor da equipe celeste fez um desarme em Everaldo, atacante adversário, e depois fez um movimento de efeito. Em alusão ao “Bruxo”, ele tocou a bola para um lado e tocou para outro. Assim, ele virou assunto entre os torcedores do Cruzeiro, que exaltaram o lance, mas alguns tricolores interpretaram como um deboche do zagueiro. Outros fãs de futebol também abordaram o assunto como um torcedor do Flamengo, time anterior do jogador. Deste modo, o internauta declarou gostar do personagem do defensor.

Por outro lado, um segundo internauta destacou que, no seu ponto de vista, o atleta indica uma marra excessiva. Outro usuário da internet sugeriu que o ideal para o zagueiro da Raposa é procurar a ajuda de um psicólogo. “Tô incrédulo. O Fabrício Bruno desarmou o Everaldo e virou a cara. Sim, o Everaldo. Meu Deus do céu, que auto estima é essa gente, terapia já nesse cidadão!”, ressaltou o terceiro fã de futebol. Um quarto admirador da modalidade esportiva relembrou outra jogada em que tanto o defensor do Cruzeiro como o atacante do Fluminense estiveram envolvidos. “Teve um lance que o Everaldo saiu com bola e tudo na linha de fundo e o Fabrício Bruno ficou rindo na cara dele kkkkkkkkkk cara ruim viu”, avaliou.