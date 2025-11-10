Ex-jogador sugere presença de Neymar na F1 e o detona: “Vergonha jogando futebol”

O, atualmente, comunicador fez duras críticas ao comportamento do camisa 10 durante a derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã

O ex-Corinthians desaprovou a reação do astro diante da substituição promovida por Juan Pablo Vojvoda para entrada de Rollheiser, aos 41 minutos da etapa final. Irritado com a decisão, o camisa 10 se dirigiu diretamente ao vestiário após a alteração e sequer acompanhou a pressão final santista.

Contrariando informações inicialmente divulgadas, Neymar pode ter curtido a programação do Grande Prêmio de São Paulo, no último final de semana, em Interlagos. A possibilidade foi levantada pelo Craque Neto durante uma crítica à postura do camisa 10 na derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo , nesse domingo (9), no Maracanã.

Durante comentário na Rádio Craque Neto, o apresentador responsabilizou, em partes, o astro pelo momento delicado do Santos no Brasileirão. O comunicador também fez críticas direcionadas ao presidente Marcelo Teixeira.

“Você vai me tirar? Viu a hora que o Vojvoda tira o Neymar? Você não jogou nada, p**, andou em campo. Estava na Fórmula 1, encontrou os jogadores só lá (no Rio). Começou de titular e não jogou nada. É uma vergonha jogando futebol. E o que aconteceu? (O Santos) fez dois gols na hora que colocou o Júnior e os caras”, afirmou.

O apresentador ainda dividiu a responsabilidade entre o ídolo e o presidente santista pela possível — e iminente, em sua visão — queda do Santos no Brasileirão.

“Enquanto vocês santistas acham que esse cara vai levar o Santos… Vocês (Santos) vão cair para a Série B por culpa dele. Dele (Neymar) e do presidente. Seus “paga pau”. Viu como o Santos fica diferente sem ele”, concluiu o ex-jogador.