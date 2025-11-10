Convocados começam a se apresentar em Londres para amistosos da Seleção

Convocados começam a se apresentar em Londres para amistosos da SeleçãoBento e Richarlison são os primeiros a chegar em solo inglês, enquanto Ancelotti fará o primeiro treino com a Seleção já nesta segunda
Os convocados da Seleção Brasileira começaram a chegar em Londres, na Inglaterra, neste domingo (9), para a a última data Fifa de 2025. Afinal, no próximo sábado (15), os comandados do técnico Carlo Ancelotti medem forças com Senegal, no estádio do Arsenal e, na terça-feira (18), enfrentam a Tunísia, em Lille, na França.
Dessa forma, os dois primeiros a se reunirem em solo inglês, foram o goleiro Bento e o atacante Richarlison. A comissão técnica, por sua vez, já estava na capital desde sábado, quando assistiram a jogos do Premier League.
A tendência é que boa parte dos atletas se apresentem nesta segunda-feira (10) e já façam o primeiro treino no CT do Arsenal. No entanto, o grupo deve ficar completo apenas na terça-feira (22), com a chegada dos jogadores que atuam no futebol brasileiro.
Vale lembrar que na última data Fifa, o Brasil goleou a Coreia do Sul, com tranquilidade, entretanto sofreu a primeira derrota de sua história para o Japão por 3 a 2, em outubro, quando Ancelotti rodou o elenco.
Depois dos amistosos com Senegal e Tunísia, a Seleção só voltará a campo em março, quando fará amistosos com, provavelmente, França e Croácia. Essas, portanto serão as últimas partidas antes da convocação final para a Copa do Mundo, em maio.
Confira os convocados por Ancelotti para enfrentar Senegal e Tunísia
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), John (Nottingham Forest);
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma);
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham);
Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid)., Vitor Roque (Palmeiras).
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar