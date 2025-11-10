Convocação do Uruguai tem legião de “brasileiros”; veja

Convocação do Uruguai tem legião de “brasileiros”; vejaDentre os 27 convocados por Marcelo Bielsa, oito (30%) atuam no Brasil; saiba quem desfalcará suas equipes no Brasileirão
O Uruguai divulgou nesta segunda-feira (10/11) a lista dos convocados para a última Data Fifa de 2025. E, com direito a legião de “brasileiros”, o técnico Marcelo Bielsa levou 27 atletas. Afinal, são oito atletas que atuam em equipes brasileiras. São três jogadores do Flamengo, sendo os laterais Viña e Varela, além do meio-campo de Arrascaeta. Há também três representantes do Palmeiras: o lateral Piquerez, o volante Emi Martínez e o atacante Facundo Torres. O Vasco, com Puma Rodríguez, também tem representação, bem como o Red Bull Bragantino, com o atacante Laquintana.
O Uruguai, uma das seleções sul-americanas classificadas para a Copa do Mundo de 2026, enfrentará amistosos contra México e Estados Unidos. O primeiro jogo, contra os mexicanos, é no sábado (15/11), às 20h (de Brasília), no estádio Corona, em Torreón, no México. Três dias depois, na terça (18/11), a Celeste estará em solo estadunidense (Flórida), onde enfrentará os donos da casa. Assim, a bola rola às 21h para o que será o último compromisso das seleções em 2025.
LEIA MAIS: Primeiro treino da Seleção tem apenas 14 jogadores em campo
Convocação do Uruguai desfalcará equipes?
Dos quatro times brasileiros citados, somente o Vasco deverá contar com seu atleta a tempo da próxima partida. Isso porque o Cruz-Maltino só volta a campo no dia 19, ou seja, após o fim da Data Fifa. Já Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino realizam partidas atrasadas/adiantadas durante o período.
O Rubro-Negro enfrenta o Sport, no sábado, na Arena Pernambuco, pela 12ª rodada, e o Palmeiras faz o clássico contra o Santos (#13), na Vila Belmiro, no mesmo dia. O jogo do Bragantino, por fim, é adiantado pela 37ª rodada. Será no domingo (16/11), contra o Atlético-MG, finalista da Sul-Americana. Por conta da decisão do torneio contra o Lanús (ARG), o duelo contra o Massa Bruta foi adiantado pela CBF.
Veja a lista completa de Marcelo Bielsa
Estos son los convocados de Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de noviembre