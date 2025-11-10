Convocação do Uruguai tem legião de “brasileiros”; veja

O Uruguai divulgou nesta segunda-feira (10/11) a lista dos convocados para a última Data Fifa de 2025. E, com direito a legião de “brasileiros”, o técnico Marcelo Bielsa levou 27 atletas. Afinal, são oito atletas que atuam em equipes brasileiras. São três jogadores do Flamengo, sendo os laterais Viña e Varela, além do meio-campo de Arrascaeta. Há também três representantes do Palmeiras: o lateral Piquerez, o volante Emi Martínez e o atacante Facundo Torres. O Vasco, com Puma Rodríguez, também tem representação, bem como o Red Bull Bragantino, com o atacante Laquintana.

O Uruguai, uma das seleções sul-americanas classificadas para a Copa do Mundo de 2026, enfrentará amistosos contra México e Estados Unidos. O primeiro jogo, contra os mexicanos, é no sábado (15/11), às 20h (de Brasília), no estádio Corona, em Torreón, no México. Três dias depois, na terça (18/11), a Celeste estará em solo estadunidense (Flórida), onde enfrentará os donos da casa. Assim, a bola rola às 21h para o que será o último compromisso das seleções em 2025.