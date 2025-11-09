Com a presença da família, Arrascaeta celebra novo contrato com o Flamengo

Com a presença da família, Arrascaeta celebra novo contrato com o FlamengoPouco antes do aquecimento começar para o jogo contra o Santos, craque recebe camisa com número 2028 - alusão a seu novo vínculo
O Flamengo celebrou o novo contrato de Giorgian de Arrascaeta neste domingo (9/11), em cerimônia realizada no gramado do Maracanã, pouco tempo antes do aquecimento para o duelo contra o Santos, pela 32ª do Brasileirão. Acompanhado da família, Arrasca recebeu uma camisa do Fla com o número 2028, que faz alusão ao ano de término de seu novo vínculo com a equipe onde é ídolo, e um mini manto para o seu filho, pois a sua esposa Camilla Bastiani está grávida de quase oito meses. A entrega foi realizada através do diretor de futebol do clube, José Boto.
O meia uruguaio ampliou o contrato com o clube, seguindo com o Manto Sagrado pelas próximas temporadas. O vínculo, aliás, possibilita a expansão até 2029 mediante cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.
Destaque da temporada Rubro-Negra, Arrascaeta assinou a renovação na última sexta-feira (8/11), no CT George Helal. Desde a sua chegada ao clube, em janeiro de 2019, o uruguaio se tornou uma das principais referências do elenco. O número 10 disputou, até então, 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências.
Os números o colocam, dessa forma, como estrangeiro com maior número de gols na história do clube e entre os maiores destaques do futebol brasileiro nos últimos anos.
Ao longo desse período foram 15 títulos conquistados: duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2109, 2020, 2021, 2024 e 2025).