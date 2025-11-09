Com a presença da família, Arrascaeta celebra novo contrato com o Flamengo

Pouco antes do aquecimento começar para o jogo contra o Santos, craque recebe camisa com número 2028 - alusão a seu novo vínculo

O Flamengo celebrou o novo contrato de Giorgian de Arrascaeta neste domingo (9/11), em cerimônia realizada no gramado do Maracanã, pouco tempo antes do aquecimento para o duelo contra o Santos, pela 32ª do Brasileirão. Acompanhado da família, Arrasca recebeu uma camisa do Fla com o número 2028, que faz alusão ao ano de término de seu novo vínculo com a equipe onde é ídolo, e um mini manto para o seu filho, pois a sua esposa Camilla Bastiani está grávida de quase oito meses. A entrega foi realizada através do diretor de futebol do clube, José Boto.

O meia uruguaio ampliou o contrato com o clube, seguindo com o Manto Sagrado pelas próximas temporadas. O vínculo, aliás, possibilita a expansão até 2029 mediante cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.