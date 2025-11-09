Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chapecoense x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão disputa o acesso e o título da Série B. Já o Coelho busca mais três pontos para dar fim ao risco de rebaixamento
Na briga em lados opostos da tabela, Chapecoense e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. De um lado, o time catarinense disputa o título e o acesso. Do outro, no entanto, a equipe mineira segue ameaçada pelo rebaixamento e busca descartar todas as possibilidades de queda.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chega a Chapecoense

Em segundo lugar, a Chapecoense segue a caça ao líder Coritiba. Na briga pelo título da Série B, o Verdão busca aproveitar mais um mando de campo para chegar nas últimas duas rodadas com possibilidade de conquistar o troféu. Contudo, o time catarinense mantém os pés no chão e, antes de olhar para o título visa o acesso. Portanto, a conquista seria consequência de retornar à elite.

Para o jogo contra o América-MG, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem uma dúvida importante. Afinal, Giovanni Augusto ainda se recupera de lesão e pode ser ausência. O jogador, no entanto, corre contra o tempo para ficar em condições de jogo. Mas a tendência é voltar a ficar à disposição nas últimas duas rodadas da Série B.

Como chega o América-MG

Na luta contra o rebaixamento, o América-MG precisa de mais uma vitória para atingir o número “mágico” dos 45 e permanecer na segunda divisão por mais um ano. Contudo, a missão não é nada fácil. Afinal, enfrentará o vice-líder da Série B. Em 14º lugar com 42 pontos, o Coelho está na beira do Z4. Portanto, arrancar pelo menos um ponto é fundamental.

Para o jogo contra a Chapecoense, o técnico Alberto Valentim terá uma série de desfalques. Afinal, nomes como Marlon, Maguinho, Elizari, Alê e Arthur estão lesionados, enquanto Miguelito deve estar ausente por causa da convocação da Bolívia.

CHAPECOENSE X AMÉRICA-MG

Série B do Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Data e hora: 10/11/2025 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, Rafael Cavalheira, Roa e Walter Clar; Giovanni Augusto (Márcio Jr.), Neto Pessoa e Marcinho. Técnico: Gilmar Dal Pozzo
AMÉRICA-MG: Gustavo; Júlio César, Emerson Santos, Lucão e Paulinho; Miqueias, Yago Souza e Felipe Amaral; Jhosefer; Willian Bigode e Ortíz. Técnico: Alberto Valentim
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

