Chapecoense x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão disputa o acesso e o título da Série B. Já o Coelho busca mais três pontos para dar fim ao risco de rebaixamento

Na briga em lados opostos da tabela, Chapecoense e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão . De um lado, o time catarinense disputa o título e o acesso. Do outro, no entanto, a equipe mineira segue ameaçada pelo rebaixamento e busca descartar todas as possibilidades de queda.

Como chega a Chapecoense

Em segundo lugar, a Chapecoense segue a caça ao líder Coritiba. Na briga pelo título da Série B, o Verdão busca aproveitar mais um mando de campo para chegar nas últimas duas rodadas com possibilidade de conquistar o troféu. Contudo, o time catarinense mantém os pés no chão e, antes de olhar para o título visa o acesso. Portanto, a conquista seria consequência de retornar à elite.

Para o jogo contra o América-MG, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem uma dúvida importante. Afinal, Giovanni Augusto ainda se recupera de lesão e pode ser ausência. O jogador, no entanto, corre contra o tempo para ficar em condições de jogo. Mas a tendência é voltar a ficar à disposição nas últimas duas rodadas da Série B.

Como chega o América-MG

Na luta contra o rebaixamento, o América-MG precisa de mais uma vitória para atingir o número “mágico” dos 45 e permanecer na segunda divisão por mais um ano. Contudo, a missão não é nada fácil. Afinal, enfrentará o vice-líder da Série B. Em 14º lugar com 42 pontos, o Coelho está na beira do Z4. Portanto, arrancar pelo menos um ponto é fundamental.

Para o jogo contra a Chapecoense, o técnico Alberto Valentim terá uma série de desfalques. Afinal, nomes como Marlon, Maguinho, Elizari, Alê e Arthur estão lesionados, enquanto Miguelito deve estar ausente por causa da convocação da Bolívia.