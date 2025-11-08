Ramon e Emiliano Díaz polemizam na coletiva do Internacional

Auxiliar ironiza uma pergunta, enquanto Ramón, mais uma vez, faz polêmica declaração envolvendo mulheres e futebol

Após o empate 2m 2 a 2 do Internacional com o Bahia, no Beira-Rio, neste sábado, 8/11, tanto o técnico Ramon Díaz quanto seu auxiliar e filho, Emiliano Díaz, fizeram declarações polêmicas. Primeiramente, foi Emiliano quem ironizou uma pergunta sobre a parcela de culpa da comissão técnica no resultado, já que, após a chegada da dupla, o time viu a diferença para a zona de rebaixamento cair, e seu percentual de pontos é inferior ao do antigo técnico Roger Machado.

“A culpa nossa é total. Somos os únicos culpados. Sim, os únicos responsáveis somos nós. O que acontece neste ano no Internacional somos nós. Tá bom?” disse Emiliano.

Depois, veio uma declaração Ramón Díaz, quando falou sobre a situação de risco do time na tabela, pedindo cuidado de todos, inclusive da presidência, para erros de arbitragem. E que os jogadores precisam mostrar o futebol corajoso que teve no primeiro tempo contra o Bahia:

“Temos de jogar com coragem (para escapar do rebaixamento). Futebol é para homens, não para meninas”, afirmou o comandante do Colorado, lembrando uma outra declaração polêmica do treinador quando comandava o Vasco e reclamou de uma marcação do VAR, que naquela partida era “comandado por uma mulher”. Certamente vai dar pano para a manga, mais uma vez.

Ramón e Emiliano Díaz elogiam postura do time

Sobre o jogo, tanto Emiliano quanto Ramon destacaram que o time apresentou um bom futebol.