Paysandu x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa pode garante o acesso para a Série A caso vença o Papão, já rebaixado para a Série C, em Belém

O Coxa lidera a competição com 61 pontos e retorna à elite do futebol brasileiro. Para isso, precisa vencer na capital paraense, sem depender de nenhum outro resultado. Por outro lado, o Papão é o lanterna da competição, com 27 pontos, e já está rebaixado para a Série C.

A expectativa do torcedor coxa-branca pode chegar ao fim neste domingo (09). Afinal, o Coritiba entra em campo contra o Paysandu, às 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 32ª rodada da Série B , podendo garantir o seu acesso.

Onde assistir

A partida terá transmissão na RedeTV, na TV aberta, na ESPN e no SportyNet na TV fechada, no canal do Desimpedidos do YouTube e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Paysandu

Já rebaixado para a Série C, o Papão terá uma torcida contrária na arquibancada. Afinal, o Remo ainda disputa o título da Série B e os torcedores esperam uma vitória alviverde para complicar a vida do rival. Dentro de campo, o treinador Ignácio, que assumiu o time nesta semana, promete dar mais tempo para jogadores da base e iniciar os testes para a temporada 2026.

Como chega o Coritiba

Às vésperas de um dos jogos mais importantes do ano, o Verdão quer manter a cabeça no lugar para voltar de Belém com o acesso na bagagem. Depois de empatar sem gols contra o CRB, o Coxa quer recuperar a moral com a vitória que pode trazer o acesso. Para a partida decisiva, Mozart conta com o retorno do zagueiro Maicon, mas fica sem Lucas Ronier no ataque.

PAYSANDU X CORITIBA

Campeonato Brasileiro Série B – 36ª rodada

Data e horário: 09/11/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Pedro Gonçalves, Lucca, Maurício Antônio e Reverson; Carlos Eduardo, André Lima e Anderson Leite; Wendel, Marlon e Maurício Garcez. Técnico: Ignácio.

CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson (Vini Paulista) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)