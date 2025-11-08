Internacional cede o empate no fim e se complica no Brasileiro

Internacional cede o empate no fim e se complica no BrasileiroEm casa, no Beira-Rio e após abrir 2 a0 jogando muito bem, Colorado desanda e o Bahia aproveita para chegar ao 2 a 2. Z4 está próximo
Neste sábado, 9/11, pela 33ª rodada do Brasileiro, o Internacional recebeu o Bahia no Beira-Rio. E teve muito o que lamentar. Depois de ótimo primeiro tempo e bom início da etapa final, abriu 2 a 0 no placar e teve chances de fazer mais gols. Mas, como nada anda dando muito certo para o Colorado, o time baiano diminuiu, passou a ser dominante na reta final e conseguiu o empate em 2 a 2. Tremendo desespero para a imensa maioria dos 18.524 torcedores presentes ao palco dos gaúchos. Vitinho fez os dois gols do Internacional. Willian José e Tiago — este aos 48 da etapa final — marcaram para os baianos.
Com isso, o Internacional segue muito próximo da zona de rebaixamento, com 37 pontos, em 15º lugar, apenas quatro à frente do primeiro dentro do Z4, o Santos, que ainda tem dois jogos a menos. O Bahia, que vinha de quatro derrotas seguidas como visitante, tem 53 pontos e segue em quarto lugar, dentro da zona da Libertadores.
Internacional domina o primeiro tempo
O Internacional teve, no primeiro tempo, uma de suas melhores performances neste brasileiro. Envolveu totalmente o Bahia com bons avanços pelos flancos. Além de boas chances, conseguiu chegar ao gol aos 16 minutos, quando Carbonero invadiu pela esquerda e chutou para fazer um belo gol — mas o lance foi anulado por falta no início da jogada em um jogador do Bahia.
Mas o Colorado sobrava e, aos 25 minutos, veio o gol. Bruno Gomes construiu ótima jogada e cruzou para a conclusão certeira de Vitinho. O Colorado manteve boa postura e teve tudo para ampliar aos 35. O Bahia, que errava muitos passes e na marcação no meio-campo, deu mole e a bola ficou com Alan Patrick. O apoiador lançou Borré, que chutou para defesa parcial de Ronaldo. Na sobra, Vitinho, quase em cima da linha, mas muito marcado, chutou por cima. Perdeu uma chance incrível. Fim do primeiro tempo, e o Colorado vencia por 2 a 0 — placar magro diante do futebol muito superior que mostrou, mesmo com menor posse de bola (42%), porém com bem mais finalizações no alvo (5 a 1).
Vitinho amplia para o Colorado
Começou o segundo tempo, e com ele um belo gol de Vitinho, ampliando o placar para o Internacional. Aos três minutos, Bruno Gomes viu a infiltração do companheiro e fez um lançamento magnífico por cobertura para Vitinho avançar, entrar na área e chutar para fazer 3 a 0. O Bahia, mantendo a maior posse, passou a jogar com mais ênfase ofensiva e reclamando de um pênalti de Bernabei em Michel, em lance bastante polêmico.
Reação do Bahia
Mas, aos 15, o Bahia diminuiu o placar. Já com Éverton Ribeiro em campo, Ademir fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para um chute seco e rasteiro de Willian José, diminuindo o placar. Isso acordou o Bahia, que por pouco não empatou aos 24. Éverton Ribeiro cobrou falta para a área, e Mingo, de carrinho, raspou na bola, obrigando Iván a fazer uma das grandes defesas do jogo. Aos 41, um lance-chave: Jean Lucas recebeu de Éverton Ribeiro e cruzou na área para o chute de Willian José. A bola bateu nas duas traves e foi para as mãos de Iván. Assim, o Bahia não empatou.
Bem, o Bahia acabou empatando aos 48. Um cruzamento da esquerda de Yago encontrou o zagueiro David Duarte. Este tocou de cabeça para o garoto Tiago aparecer nas costas da defesa, na pequena área, para deixar tudo igual. Fim de jogo e a torcida do Internacional não perdoou: “time sem vergonha. Afinal, o rebaixamento ainda segue como uma realidade.
INTERNACIONAL 2X2 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Data: 8/11/2025
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 18.524
Gols: Vitinho, 24’/1ºT (1-0); Vitinho, 3’/2ºT (2-0); William José, 15’/2ºT (2-1). Tiago, 48’/2ºT (2-2)
INTERNACIONAL: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabéi; Thiago Maia (Richard, 27’/2ºT), Luís Otávio e Alan Patrick (Oscar Romero, 38’/2ºT); Vitinho (Gustavo Prado, 33’/2ºT), Borré (Alan Rodríguez, 27’/2ºT) e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Yago, 12’/2ºT); Erick (Acevedo, 30’/2ºT), Jean Lucas e Michel Araújo (Éverton Ribeiro, 12’/2ºT); Ademir (Cauly, 37’/2ºT), Willian José e Erick Pulga (Tiago, 30’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Thiago Maia, Luis Otávio, Carbonero ((INT); Michel Araújo, Yago (BAH)
