Internacional cede o empate no fim e se complica no Brasileiro

Neste sábado, 9/11, pela 33ª rodada do Brasileiro, o Internacional recebeu o Bahia no Beira-Rio. E teve muito o que lamentar. Depois de ótimo primeiro tempo e bom início da etapa final, abriu 2 a 0 no placar e teve chances de fazer mais gols. Mas, como nada anda dando muito certo para o Colorado, o time baiano diminuiu, passou a ser dominante na reta final e conseguiu o empate em 2 a 2. Tremendo desespero para a imensa maioria dos 18.524 torcedores presentes ao palco dos gaúchos. Vitinho fez os dois gols do Internacional. Willian José e Tiago — este aos 48 da etapa final — marcaram para os baianos.

Com isso, o Internacional segue muito próximo da zona de rebaixamento, com 37 pontos, em 15º lugar, apenas quatro à frente do primeiro dentro do Z4, o Santos, que ainda tem dois jogos a menos. O Bahia, que vinha de quatro derrotas seguidas como visitante, tem 53 pontos e segue em quarto lugar, dentro da zona da Libertadores.

Internacional domina o primeiro tempo

O Internacional teve, no primeiro tempo, uma de suas melhores performances neste brasileiro. Envolveu totalmente o Bahia com bons avanços pelos flancos. Além de boas chances, conseguiu chegar ao gol aos 16 minutos, quando Carbonero invadiu pela esquerda e chutou para fazer um belo gol — mas o lance foi anulado por falta no início da jogada em um jogador do Bahia.

Mas o Colorado sobrava e, aos 25 minutos, veio o gol. Bruno Gomes construiu ótima jogada e cruzou para a conclusão certeira de Vitinho. O Colorado manteve boa postura e teve tudo para ampliar aos 35. O Bahia, que errava muitos passes e na marcação no meio-campo, deu mole e a bola ficou com Alan Patrick. O apoiador lançou Borré, que chutou para defesa parcial de Ronaldo. Na sobra, Vitinho, quase em cima da linha, mas muito marcado, chutou por cima. Perdeu uma chance incrível. Fim do primeiro tempo, e o Colorado vencia por 2 a 0 — placar magro diante do futebol muito superior que mostrou, mesmo com menor posse de bola (42%), porém com bem mais finalizações no alvo (5 a 1).