“É o jogo da nossa vida”, diz Hulk sobre final da Sula após virada do Atlético

Com o gol marcado diante do Sport, Hulk chegou ao 501º da carreira e manteve o posto de artilheiro do Galo em 2025, com 19 gols na temporada. O resultado, além de afastar o risco de rebaixamento, reacendeu o ânimo do elenco para o confronto continental.

O atacante Hulk vive um momento especial no Atlético. Após a vitória por 4 a 2 sobre o Sport, neste sábado (08/11), na Ilha do Retiro, o camisa 7 não apenas celebrou a virada, mas também projetou a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús. O embate está marcado para o dia 22 de novembro, às 17h, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

“Sabíamos da importância do jogo, principalmente com nosso objetivo de conquistar o máximo de pontos possíveis para jogar sem tanta pressão, já que este ano não foi fácil, e concentrar no jogo da final. Lembrando que agora teremos um confronto em casa contra o Fortaleza, na nossa Arena e diante da nossa Massa, para fazer um grande jogo. Depois tem o Bragantino e depois o jogo do ano, o jogo da nossa vida. Posso dizer que é até o mais importante meu no Galo, pois é o título inédito que não tenho. Que Deus abençoe para que possamos realizar este sonho que é ganhar a Sul-Americana”, afirmou o atacante.

Hulk vê novo clima no Atlético-MG

O paraibano de 39 anos também destacou o clima leve e confiante dentro do grupo comandado por Jorge Sampaoli, ressaltando o papel do treinador na retomada da equipe.

“Estou muito feliz por jogar leve e solto, e jogar com a confiança que sempre joguei. Sempre bom quando estamos bem. Quando você está confiante, você está leve. Você se cuida pra caramba, baixa o percentual, mas não consegue estar leve. Objetivo nosso é ganhar a confiança de todo mundo e estamos num momento muito bom. Sampaoli dá oportunidade para todo mundo. É desfrutar para ter todo mundo apto e no melhor nível”, completou.

Com 43 pontos, o Galo praticamente se livra da zona de perigo no Campeonato Brasileiro e agora concentra as atenções na reta final da temporada. O próximo desafio será na quarta-feira (12/11), às 20h30, contra o Fortaleza, na Arena MRV, em jogo adiado da 16ª rodada.