Benfica x Casa Pia: Onde assistir, escalações e arbitragem

Benfiquistas entram na rodada em 3º e precisam vencer, ou Porto e Sporting vão se desgarrar. O Casa Pia não vence na casa das Águias desde 1925 / Crédito: Jogada 10

O Benfica vai a campo enfrentar o Casa Pia. O jogo deste domingo, 9/11, vale pela 11ª rodada do Campeonato Português e será às 17h30 (de Brasília), no Estádio da Luz. Com 24 pontos, os benfiquistas estão em terceiro lugar, três pontos atrás do líder Porto. Assim, esperam um bom resultado. Afinal, não deixaria os portistas desgarrarem. Já o Casa Pia espera surpreender. Com oito pontos, em 16º lugar, é apenas o primeiro fora da zona de rebaixamento, dois pontos à frente do Tondela.

No último jogo entre as equipes, o Casa Pia venceu por 3 a 1. Agora, o time, que também é de Lisboa, espera quebrar um jejum de 100 anos. Afinal, desde 1925 o time (que ficou anos fora da elite) não vence o Benfica como visitante. Onde assistir A Disney+ transmite a partir das 17h30 (de Brasília). Como chega o Benfica Não ocorreu conferência de imprensa na véspera da partida, como de praxe. Isso em razão de o Benfica, neste sábado, ter realizado o segundo turno da eleição presidencial. Para não ocorrerem dois eventos relevantes no Estádio da Luz, os organizadores optaram pela não realização da papo com o treinador José Mourinho. Assim, o que parece certo na escalação é a manutenção de Dahl na lateral-direita. O jogador falhou no gol da derrota para o Leverkusen, na Luz, por 1 a 0. Mas Mourinho já se antecipou, avisando que ele segue na equipe:

“Não tirei o Dahl contra o Leverkusen depois do gol dos alemães para penalizá-lo. Foi questão tática, até porque ele fez um jogo que considerei fantástico. E por isso asseguro que ele é meu titular para a partida com o Casa Pia. Está muito melhor jogador, procura muito mais a profundidade do que antes”, disse Mourinho. Tudo indica que ele tratará de um esquema ofensivo, com um 4-3-3, com o ex-Palmeiras Richard Ríos chegando no trio com Aursnes, Lukebakio e Pavlidis. Sudakov, titular nas últimas partidas, desta vez deve perder espaço. Como chega o Casa Pia o treinador do Casa Pia, João Pereira, preparou um esquema defensivo e, para isso, conta com um reforço de peso. Abdu Conté, jogador da seleção da Guiné-Bissau e que desfalcou o time nas últimas três rodadas, se recuperou de lesão e deve comandará a defesa ao lado do experiente José Fonte (ex-seleção de Portugal). Na frente, a aposta é no atacante Nsona.