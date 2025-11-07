Trio do Internacional é convocado e pode ser baixa em possível confronto direto

Trio do Internacional é convocado e pode ser baixa em possível confronto diretoEm contexto preocupante pela briga contra o rebaixamento, há chances de o Internacional não ter Alan Benítez, Borré e Carbonero contra o Ceará
Emplacar uma sequência positiva na reta final do Brasileirão para fugir da luta contra o rebaixamento deixou de ser a única preocupação para o Internacional. Isso porque três jogadores do seu elenco estão em listas de convocações para a Data Fifa de novembro e tem chances de serem desfalques no confronto direto contra o Ceará, no dia 20, na Arena Castelão. As potenciais baixas são o lateral-direito Alan Benítez, chamado pelo Paraguai, e os atacantes Borré e Carbonero, que estarão a serviço da seleção da Colômbia.
Os três jogadores estarão disponíveis para amistosos com suas seleções durante a Data Fifa. Pela Colômbia, Borré e Carbonero enfrentarão a Nova Zelândia e Alan Benítez será opção no Paraguai em jogo amigável contra os Estados Unidos. Ambos os duelos ocorrerão nos EUA, no dia 15 de novembro.
A preocupação do Colorado envolve o segundo compromisso das equipes nacionais. Afinal, a Colômbia terá um confronto com a Austrália em Nova Iorque, enquanto o Paraguai irá encarar o México, na cidade de San Antônio, também nos Estados Unidos. Os dois jogos ocorrerão no dia 18 de novembro. Já o Inter volta a campo dois dias depois contra o Ceará.
Internacional prioriza dar resposta antes da Data Fifa
Portanto, há um receio que os três jogadores se tornem desfalques contra o Vozão pela longa viagem e também pelo desgaste físico. A diretoria do Internacional ainda não comunicou se tentará solicitar o corte do trio junto às federações. Ou se até mesmo entende que a melhor alternativa seja criar um planejamento logístico para trazê-los de volta ao Brasil dentro do prazo do jogo.
Antes mesmo disso e até do início da Data Fifa, a prioridade do Internacional será o confronto com o Bahia pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá, às 18h30, no Beira-Rio, neste sábado (08).