Trio do Internacional é convocado e pode ser baixa em possível confronto direto

Em contexto preocupante pela briga contra o rebaixamento, há chances de o Internacional não ter Alan Benítez, Borré e Carbonero contra o Ceará / Crédito: Jogada 10

Emplacar uma sequência positiva na reta final do Brasileirão para fugir da luta contra o rebaixamento deixou de ser a única preocupação para o Internacional. Isso porque três jogadores do seu elenco estão em listas de convocações para a Data Fifa de novembro e tem chances de serem desfalques no confronto direto contra o Ceará, no dia 20, na Arena Castelão. As potenciais baixas são o lateral-direito Alan Benítez, chamado pelo Paraguai, e os atacantes Borré e Carbonero, que estarão a serviço da seleção da Colômbia. Os três jogadores estarão disponíveis para amistosos com suas seleções durante a Data Fifa. Pela Colômbia, Borré e Carbonero enfrentarão a Nova Zelândia e Alan Benítez será opção no Paraguai em jogo amigável contra os Estados Unidos. Ambos os duelos ocorrerão nos EUA, no dia 15 de novembro.