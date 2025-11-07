Técnico ex-City sugere adoção de regra do basquete no futebol: “Tornar mais interessante”

Campeão da primeira Premier League com os Citizens recomenda que no futebol um time não possa retornar ao campo defensivo / Crédito: Jogada 10

Manuel Pellegrini, técnico que conquistou a primeira Premier League da história do City e atualmente comanda o Real Betis, fez uma recomendação de mudança inusitada no futebol. Em entrevista coletiva após a vitória da equipe espanhola sobre o Lyon pela Liga Europa, o comandante chileno sugeriu a adoção de uma regra originalmente do basquete. O profissional considera vantajoso impedir que os times retornem ao campo de defesa depois de passar da linha do meio-campo. De acordo com o chileno, já há uma avaliação em curso a respeito da modificação. “Acho que existem outras regras que poderiam ser modificadas para melhorar o futebol, como impedir que a bola retorne ao seu próprio campo depois de cruzar o meio-campo. Isso tornaria o futebol mais dinâmico. Especialistas estão analisando isso. Precisamos torná-lo mais interessante e dinâmico e, para isso, precisamos estar mais perto do gol adversário”, alegou o ex-treinador do Manchester City.

Na outra modalidade esportiva, há um limite de até oito segundos para uma equipe deixar o seu campo de defesa até o de ataque. Se o time de basquete cruzar a linha do meio da quadra não pode voltar para o seu campo. Além disso, caso não tenha êxito em chegar ao ataque neste intervalo de oito segundos, a posse de bola passa a ser do oponente. Ao todo, são 24 segundos que uma equipe possui para finalizar uma jogada e tentar a conversão da cesta. Ex-comandante do City não alteraria regra do impedimento Aliás, a última alteração impactante no futebol ocorreu no final do primeiro semestre desse ano. A partir daquele momento, a iniciativa colocada em prática visava parar com a cera em campo. Com isso, estabeleceu-se que os goleiros poderiam ficar até oito segundos com a bola na mão. Assim, se os arqueiros ultrapassarem esse período, o time que estava com a posse da bola recebe uma punição. No caso, a arbitragem sinaliza escanteio para o oponente. A declaração do ex-comandante do City veio após um questionamento se alteraria a regra do impedimento. Entretanto, Pellegrini apontou que a sua preferência era não promover essa modificação.