Reinaldo, do Mirassol, dispara crítica sobre Daronco: “Era o melhor do Brasil, agora não tem autoridade”

“Essa derrota nos fortalece ainda mais. Seja na vitória ou na derrota, precisamos continuar em evolução. Jogamos do início ao fim, buscamos propor o jogo, mas infelizmente não conseguimos marcar. Tivemos boas chances, mas não aproveitamos. Agora é levantar a cabeça. Temos um jogo em casa, onde seguimos invictos. É manter essa invencibilidade e continuar subindo na tabela”, afirmou ao canal Premiere.

Na noite desta quinta-feira (6), o Fluminense superou o Mirassol por 1 a 0 no Maracanã , pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o lateral-esquerdo Reinaldo projetou o próximo duelo contra o líder Palmeiras e criticou a arbitragem no país.

O experiente jogador citou o árbitro Anderson Daronco como exemplo ao comentar negativamente sobre os árbitros brasileiros.

“É difícil falar da arbitragem, mas os juízes mas os juízes são uma perna danada. A gente não pode falar nada com eles, não pode questionar. O Daronco, até um ou dois anos atrás, era considerado o melhor árbitro do Brasil. Agora parece que não tem mais autoridade para mandar cobrar rápido um escanteio ou tiro de meta. Isso acaba prejudicando nossa equipe, que gosta de jogar o tempo todo. Mas não é desculpa, o Fluminense teve mérito na vitória. A gente lutou, criou chances, e agora é descansar e focar no próximo jogo, que será muito importante dentro de casa”, completou.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou a 50 pontos e se consolidou na sétima colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores. O Botafogo, sexto colocado, está apenas um ponto à frente. Já o Mirassol permanece em quarto lugar, com 56 pontos.

