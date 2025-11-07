Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabriel Jesus volta aos treinos do Arsenal dez meses depois de lesão no joelho

Atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo ainda em janeiro e deve retornar aos gramados na próxima semana
Autor Jogada 10
Gabriel Jesus está cada vez mais próximo de voltar aos gramados. Fora de combate desde janeiro por ter rompido o LCA do joelho, o atacante voltou a participar de atividades com bola com o restante do grupo na segunda-feira (3). Diante disso, o Arsenal convive com a expectativa de relacioná-lo já nas próximas semanas.

“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. Preciso controlar os treinos, porque sou um jogador que sempre entra em campo e dá 100%. Se você não controlar direito, pode ser um problema. Confio em mim, e assim que eu voltar a jogar, farei o meu melhor”, disse, aos canais oficiais do clube.

Vale lembrar que, em junho, o atacante esteve no Brasil durante as férias da Premier League e usou o CT do Palmeiras para dar sequência à recuperação. Agora, tem intensificado os treinos físicos e de força, assim como os exercícios individuais com bola para ter totais condições de dar o próximo passo e, enfim, voltar a atuar.

O jogador sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 12 de janeiro. Na ocasião, necessitou passar por uma cirurgia e segue os protocolos de recuperação, desde então. O atleta, aliás, vivia uma ótima fase, com seis gols em quatro partidas.

Uma cirurgia na região não é novidade para o brasileiro. Em dezembro de 2022, ele havia passado por uma processo semelhante no joelho direito e entende bem os processos, sobretudo a paciência para não queimar as etapas necessárias de recuperação.

