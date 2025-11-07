Gabriel Jesus volta aos treinos do Arsenal dez meses depois de lesão no joelho

Gabriel Jesus está cada vez mais próximo de voltar aos gramados. Fora de combate desde janeiro por ter rompido o LCA do joelho, o atacante voltou a participar de atividades com bola com o restante do grupo na segunda-feira (3). Diante disso, o Arsenal convive com a expectativa de relacioná-lo já nas próximas semanas.

“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. Preciso controlar os treinos, porque sou um jogador que sempre entra em campo e dá 100%. Se você não controlar direito, pode ser um problema. Confio em mim, e assim que eu voltar a jogar, farei o meu melhor”, disse, aos canais oficiais do clube.