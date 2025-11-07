Gabriel Jesus volta aos treinos do Arsenal dez meses depois de lesão no joelho

Gabriel Jesus volta aos treinos do Arsenal dez meses depois de lesão no joelhoAtacante rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo ainda em janeiro e deve retornar aos gramados na próxima semana
Gabriel Jesus está cada vez mais próximo de voltar aos gramados. Fora de combate desde janeiro por ter rompido o LCA do joelho, o atacante voltou a participar de atividades com bola com o restante do grupo na segunda-feira (3). Diante disso, o Arsenal convive com a expectativa de relacioná-lo já nas próximas semanas.
“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. Preciso controlar os treinos, porque sou um jogador que sempre entra em campo e dá 100%. Se você não controlar direito, pode ser um problema. Confio em mim, e assim que eu voltar a jogar, farei o meu melhor”, disse, aos canais oficiais do clube.
Vale lembrar que, em junho, o atacante esteve no Brasil durante as férias da Premier League e usou o CT do Palmeiras para dar sequência à recuperação. Agora, tem intensificado os treinos físicos e de força, assim como os exercícios individuais com bola para ter totais condições de dar o próximo passo e, enfim, voltar a atuar.
O jogador sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 12 de janeiro. Na ocasião, necessitou passar por uma cirurgia e segue os protocolos de recuperação, desde então. O atleta, aliás, vivia uma ótima fase, com seis gols em quatro partidas.
Uma cirurgia na região não é novidade para o brasileiro. Em dezembro de 2022, ele havia passado por uma processo semelhante no joelho direito e entende bem os processos, sobretudo a paciência para não queimar as etapas necessárias de recuperação.
