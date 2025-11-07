Com surpresa de Neymar a Hamilton, estrelas do futebol impulsionam GP de São Paulo pelo mundo

Com surpresa de Neymar a Hamilton, estrelas do futebol impulsionam GP de São Paulo pelo mundoInterlagos receberá a 21ª etapa do campeonato da F1 2025 neste domingo (9), às 14h, e contará com piloto brasileiro após oito anos
O Grande Prêmio de São Paulo seguiu passos de patrocinadores e também apostou na força global do futebol para reforçar sua estratégia de marketing desta edição. Neste ano, nomes como Antony e Neymar estrelaram campanhas — distintas — voltadas ao GP, com direito a interações com pilotos classificados para corrida, que acontecerá neste domingo (9), às 14h, no Circuito de Interlagos.
Nome escolhido pelo próprio GP para ações pontuais, Neymar chegou a frustrar as expectativas da organização, após confirmar sua ausência no evento. Isso porque esperava-se, ao menos inicialmente, a presença do astro no Autódromo de Interlago neste domingo, mas o planejamento acabou inviabilizado pelo calendário do Santos.
O Peixe, aliás, vive uma situação extremamente preocupante no Brasileirão e lutará pela sobrevivência na Série A justamente no domingo, dia 09. Depois de perder o clássico para o líder do campeonato, o Santos encara o Flamengo, vice-líder, na próxima rodada, em pleno Maracanã.
Neymar envia mensagem a Hamilton
Nos últimos dias, o camisa 10 santista estrelou duas ações promocionais voltadas ao GP. A primeira, em parceria com Franco Colapinto, piloto argentino da Alpine, destacava a conexão entre as modalidades numa campanha do Mercado Livre.
Já a segunda envolveu o heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, em uma iniciativa da Puma. O britânico reagiu a um vídeo no qual o jogador brasileiro aparece nas arquibancadas do Allianz Parque, entregando-lhe simbolicamente uma chuteira autografada.
“Espero que você aproveite o presente e o Brasil. Te amo. Saudades de você”, dizia o brasileiro a Hamilton, em tom descontraído e afetuoso.
Mesmo com a forte ligação com a Fórmula 1, o atacante confirmou, ainda nesta ação, sua ausência no evento em Interlagos.
“Sou muito fã de Fórmula 1, curto muito o ambiente dos Grandes Prêmios e tenho amizade com alguns pilotos. Já estive em algumas provas, mas nunca no Brasil. Este ano também não estarei, mas gostaria de acompanhar de perto o Franco Colapinto. Achei bem bacana o resultado do vídeo que protagonizamos para o Mercado Livre”, disse.
O camisa 10 deverá ficar novamente à disposição do técnico Vojvoda para o compromisso deste domingo no Maracanã. Vale frisar que o astro sequer esteve entre os relacionados para o duelo contra o Palmeiras, devido ao sintético do Allianz Parque.
Chuteira do GP São Paulo
Outra ação de destaque partiu da Puma, que presenteou Antony, do Betis, com uma chuteira inspirada no GP de São Paulo. O modelo traz referências à bandeira brasileira e inclui o nome da esposa e dos filhos do jogador gravados na lateral.
“Gosto de Fórmula 1 e procuro acompanhar sempre que posso. Poder ter essa conexão com o GP que será disputado no Brasil é único. Temos um piloto brasileiro que vem ganhando cada vez mais espaço e vou estar na torcida”, afirmou o atleta.
Antony usou a chuteira exclusiva na partida do clube inglês contra o Lyon, o brasileiro inclusive fez gol na partida, e também irá a campo com o calçado diante do Valencia, no domingo (9).
