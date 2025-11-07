Com surpresa de Neymar a Hamilton, estrelas do futebol impulsionam GP de São Paulo pelo mundo

Uma publicação compartilhada por PUMA Brasil (@pumabrasil)

Mesmo com a forte ligação com a Fórmula 1, o atacante confirmou, ainda nesta ação, sua ausência no evento em Interlagos.

“Sou muito fã de Fórmula 1, curto muito o ambiente dos Grandes Prêmios e tenho amizade com alguns pilotos. Já estive em algumas provas, mas nunca no Brasil. Este ano também não estarei, mas gostaria de acompanhar de perto o Franco Colapinto. Achei bem bacana o resultado do vídeo que protagonizamos para o Mercado Livre”, disse.

O camisa 10 deverá ficar novamente à disposição do técnico Vojvoda para o compromisso deste domingo no Maracanã. Vale frisar que o astro sequer esteve entre os relacionados para o duelo contra o Palmeiras, devido ao sintético do Allianz Parque.

Chuteira do GP São Paulo

Outra ação de destaque partiu da Puma, que presenteou Antony, do Betis, com uma chuteira inspirada no GP de São Paulo. O modelo traz referências à bandeira brasileira e inclui o nome da esposa e dos filhos do jogador gravados na lateral.

“Gosto de Fórmula 1 e procuro acompanhar sempre que posso. Poder ter essa conexão com o GP que será disputado no Brasil é único. Temos um piloto brasileiro que vem ganhando cada vez mais espaço e vou estar na torcida”, afirmou o atleta.