Zubeldía elogia sistema defensivo e criação após vitória Fluminense

“É importante que o time crie chances de gol. Em termos gerais, apesar de ser uma partida para destacar contra uma equipe do G-4, hoje ganhamos bem e poderíamos ter feito mais gols. Quisemos arrematar, ser contundente. Mas só de criar chances de gols, fico mais tranquilo. Assim como fomos mal contra o Ceará. Hoje, embora tenhamos feito só um gol, a equipe me agradou mais do que na última”, disse o treinador.

A baixa efetividade dos atacantes do Fluminense voltou a ser tema em coletiva de Zubeldía, nesta quinta-feira (6), após vitória sobre o Mirassol, no Maracanã , pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serna marcou, mas os atacantes desperdiçaram muitas chances ao longo do duelo. De acordo com o treinador, o importante é que a equipe crie chances.

Zubeldía foi questionado o sistema defensivo. Dentro de casa, o Fluminense vive grande fase e ainda não sofreu gols desde a sua chegada no Maracanã. No entanto, o time deixa a desejar como visitante.

“Avalio o sistema bem. Os números assim indicam. Não estamos tomando gols no Maracanã. Aqui tem funcionado bem, não temos oferecido muitas chances de gol aos adversários, de maneira geral. De visitante claramente não, porque oferecemos mais chances. Quando falamos defensivamente, não estamos falando propriamente dos quatro defensores, do goleiro… estamos falando de uma organização na fase sem a bola. Também é preciso analisar a fase com bola.

Com o resultado, o Fluminense permanece na sétima colocação, com 50 pontos, e segue na briga por vaga na Libertadores. O time fica a dois pontos do Bahia, quinto colocado. Agora, o Tricolor visita o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais de Zubeldía:

Oportunidades: “Quando a equipe cria boas situações de gol, eu como treinador fico mais tranquilo. Agora, se não criamos, como foi contra o Ceará, me sinto mal. Sou o primeiro que reconhece quando jogamos mal. Quando temos a chance de ampliar o marcador contra um rival que joga bem e merecidamente está acima na tabela, digo: bom, a equipe fez as coisas bem, competiu bem, jogou como uma final, porque para nós era como uma final, precisávamos dos três pontos, mas faltou ampliar o marcador. Mas não tenho a receita.