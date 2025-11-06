Oscilação de Tchê Tchê no Vasco expõe dilema de Diniz entre confiança e rendimento

Volante é um dos pilares do sistema de jogo do técnico vascaíno, mas jogador vive a pior fase na temporada / Crédito: Jogada 10

Depois de um período de regularidade desde a chegada de Fernando Diniz ao Vasco, Tchê Tchê tem enfrentado uma sequência de altos e baixos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O volante é um dos jogadores mais experientes do elenco, mas vem alternando boas atuações com partidas em que pouco contribui para o desempenho coletivo do time. Na derrota por 3 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, Tchê Tchê foi substituído no intervalo depois de fazer um péssimo primeiro tempo. Matheus França entrou em seu lugar. Diniz buscou mais dinamismo e intensidade no meio-campo do Vasco, já que o jogador vinha tendo dificuldades na marcação e na construção das jogadas. A mudança, porém, não surtiu efeito, e o Cruz-Maltino acabou sofrendo mais dois gols no segundo tempo.

LEIA MAIS: Vasco terá mudanças na escalação para o jogo contra o Juventude Nas partidas anteriores, o desempenho de Tchê Tchê já vinha sendo questionado. Contra o São Paulo, em São Januário, Tchê Tchê também encontrou dificuldades na saída de bola. Já diante do Red Bull Bragantino, o time melhorou a partir da entrada de Hugo Moura, que deu mais sustentação defensiva para a equipe. Moral com Diniz A oscilação de Tchê Tchê tem chamado a atenção, sobretudo por ele ser um dos jogadores de confiança de Fernando Diniz. Sob o comando do treinador, o volante é visto como peça fundamental para dar equilíbrio entre defesa e ataque, mas sua irregularidade tem deixado o torcedor impaciente. Ainda assim, a avaliação é de que Tchê Tchê tem qualidade para retomar o protagonismo. O jogador segue com respaldo da comissão técnica e deve continuar como titular. Diniz afirmou que há dois meses, o volante vivia a melhor fase da carreira.

“O melhor momento da carreira do Tchê Tchê foi aqui no Vasco, na minha avaliação, antes de ele se machucar. Ele estava muito bem, e a expectativa é que volte a jogar. Faz dois meses. E um jogador que conhece muito o sistema e a posição”. O desafio agora é recuperar o bom futebol de Tchê Tchê para o jogador voltar a ser o motor da equipe. É o que o Vasco e o seu torcedor esperam nas próximas rodadas.

