Fluminense tem novidade em lista de relacionados contra o Mirassol

Lavega entra pela primeira vez na lista sob o comando do técnico Zubeldía. Germán Cano e Paulo Henrique Ganso seguem fora

Com novidade e ausências, o Fluminense divulgou os jogadores relacionados para o jogo contra o Mirassol, nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio Lavega é principal surpresa na lista e volta à ficar disposição no banco de reservas após quase dois meses. No entanto, Germán Cano e Paulo Henrique Ganso seguem fora.

Lavega recebe a primeira oportunidade desde a chegada de Luis Zubeldía. O último jogo do uruguaio foi na vitória por 1 a 0 contra o Vitória ainda sob o comando de Renato Gaúcho. De lá pra cá sequer foi relacionado.