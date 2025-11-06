Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense tem novidade em lista de relacionados contra o Mirassol

Lavega entra pela primeira vez na lista sob o comando do técnico Zubeldía. Germán Cano e Paulo Henrique Ganso seguem fora
Com novidade e ausências, o Fluminense divulgou os jogadores relacionados para o jogo contra o Mirassol, nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio Lavega é principal surpresa na lista e volta à ficar disposição no banco de reservas após quase dois meses. No entanto, Germán Cano e Paulo Henrique Ganso seguem fora.

Lavega recebe a primeira oportunidade desde a chegada de Luis Zubeldía. O último jogo do uruguaio foi na vitória por 1 a 0 contra o Vitória ainda sob o comando de Renato Gaúcho. De lá pra cá sequer foi relacionado.

Por outro lado, o zagueiro Ignácio é desfalque, pois está suspenso após ser expulso diante do Ceará. Germán Cano, em recuperação de uma entorse no joelho direito, segue fora. Por fim, o meia Paulo Henrique Ganso permanece em transição física, enquanto o zagueiro Manoel continua tratamento no joelho esquerdo.

Além deles, o lateral-esquerdo Fuentes ficou de fora. Assim, apenas Guga, Samuel Xavier e Renê relacionados para as laterais.

Relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Guga, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e Riquelme
Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Lavega, Santi Moreno e Yeferson Soteldo.

