Cristiano Ronaldo diz que Copa não é “sonho”: “Não vai mudar meu nome na história”Craque português minimiza obsessão pelo Mundial, exalta conquistas por Portugal e diz que "momento é o mais importante"
A Copa do Mundo de 2026 marcará a despedida de Cristiano Ronaldo do torneio. No entanto, o astro português não trata a competição como uma obsessão. Em uma nova entrevista ao jornalista Piers Morgan, CR7 afirmou que vencer o Mundial não é um “sonho”. Além disso, ele garantiu que a conquista não alteraria o lugar que ocupa na história.
“Ganhar um Mundial não vai mudar o meu nome na história. Não vou mentir”, declarou o atacante.
O craque, aliás, preferiu focar no presente.
“O que tenho a certeza é que estou aproveitando o momento”, disse, lembrando que Portugal ainda não está classificado.
Inclusive, na última rodada das Eliminatórias, o time tropeçou contra a Hungria. Apesar de Cristiano Ronaldo ter marcado dois gols na partida, o empate em 2 a 2 adiou a classificação portuguesa. Ainda assim, o camisa 7 destacou o que já venceu pelo país: a Euro 2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.
Cristiano Ronaldo responde sobre Messi
A entrevista, naturalmente, abordou a recente vitória da Argentina de Messi na Copa, o que reacendeu o debate sobre o maior da história. Sobre isso, Cristiano Ronaldo minimizou o feito dos rivais. Ele argumentou que não é surpresa quando Brasil ou Argentina vencem o Mundial. Contudo, ele admitiu o peso para sua nação:
“Se Portugal ganhar um Mundial será um choque? Sim”.
Portanto, o craque português reforçou que não vê o futebol dessa forma.
“Claro que quero ganhar, mas não vai mudar a forma como vejo o futebol”, finalizou.
Agora, a seleção portuguesa foca no próximo compromisso pelas Eliminatórias. O time enfrenta a Irlanda na próxima quinta-feira (13/11), no Estádio Aviva, em Dublin.
