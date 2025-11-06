Cristiano Ronaldo diz que Copa não é “sonho”: “Não vai mudar meu nome na história”

Craque português minimiza obsessão pelo Mundial, exalta conquistas por Portugal e diz que "momento é o mais importante" / Crédito: Jogada 10

A Copa do Mundo de 2026 marcará a despedida de Cristiano Ronaldo do torneio. No entanto, o astro português não trata a competição como uma obsessão. Em uma nova entrevista ao jornalista Piers Morgan, CR7 afirmou que vencer o Mundial não é um “sonho”. Além disso, ele garantiu que a conquista não alteraria o lugar que ocupa na história. “Ganhar um Mundial não vai mudar o meu nome na história. Não vou mentir”, declarou o atacante.

O craque, aliás, preferiu focar no presente. “O que tenho a certeza é que estou aproveitando o momento”, disse, lembrando que Portugal ainda não está classificado. Inclusive, na última rodada das Eliminatórias, o time tropeçou contra a Hungria. Apesar de Cristiano Ronaldo ter marcado dois gols na partida, o empate em 2 a 2 adiou a classificação portuguesa. Ainda assim, o camisa 7 destacou o que já venceu pelo país: a Euro 2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025. Cristiano Ronaldo responde sobre Messi A entrevista, naturalmente, abordou a recente vitória da Argentina de Messi na Copa, o que reacendeu o debate sobre o maior da história. Sobre isso, Cristiano Ronaldo minimizou o feito dos rivais. Ele argumentou que não é surpresa quando Brasil ou Argentina vencem o Mundial. Contudo, ele admitiu o peso para sua nação:

“Se Portugal ganhar um Mundial será um choque? Sim”. Portanto, o craque português reforçou que não vê o futebol dessa forma. “Claro que quero ganhar, mas não vai mudar a forma como vejo o futebol”, finalizou.