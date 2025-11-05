Vitória x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (05/11), o Internacional vai a Salvador para encarar o Vitória, às 19h, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo se configura como um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Isso porque as duas equipes vêm de sequências negativas e oscilação no torneio. Desta forma, ambas correm o perigo do descenso. O Colorado se encontra na 15ª colocação, com 36 pontos. Já o Leão da Barra está dentro do Z4, em 17º lugar, com 31.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha o duelo, ao vivo, a partir de 17h30. Quem comanda a transmissão é o narrador Nando Gouvea. Eduardo Gimenez está escalado para comentar o jogo. Já a reportagem fica sob os cuidados da dupla Gabriel Belmonte/Raphael Almeida.