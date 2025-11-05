Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Vitória x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Colorado tenta voltar a fazer gols, garantir resultado positivo sobre o Vitória em confronto direto e se afastar da zona de rebaixamento
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quarta-feira (05/11), o Internacional vai a Salvador para encarar o Vitória, às 19h, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo se configura como um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Isso porque as duas equipes vêm de sequências negativas e oscilação no torneio. Desta forma, ambas correm o perigo do descenso. O Colorado se encontra na 15ª colocação, com 36 pontos. Já o Leão da Barra está dentro do Z4, em 17º lugar, com 31.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha o duelo, ao vivo, a partir de 17h30. Quem comanda a transmissão é o narrador Nando Gouvea. Eduardo Gimenez está escalado para comentar o jogo. Já a reportagem fica sob os cuidados da dupla Gabriel Belmonte/Raphael Almeida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar