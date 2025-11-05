Sport x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Em um jogo de "seis pontos" no Z4, o lanterna Leão da Ilha recebe o penúltimo Jaconero na luta contra o rebaixamento

Nesta quarta-feira, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto direto na parte de baixo da tabela. O Sport recebe o Juventude às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida é crucial para duas equipes que ocupam as últimas posições e têm chances altíssimas de rebaixamento.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 17h30. A equipe de craques já está escalada. Fellipo Souza está confirmado na narração. Ele terá o suporte do sagaz Deyvid Xavier, nos comentários, e do intrépido Will Ferreira, nas reportagens.