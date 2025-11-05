Mesmo sem CR7, Al-Nassr goleia o Goa pela Copa AFC

Mesmo sem o atacante Cristiano Ronaldo, poupado pelo técnico Jorge Jesus até do banco de reservasr, o Al-Nassr goleou o Goa (IND) por 4 a 0, nesta quarta-feira (5). Inclusive, os gols foram marcados por Ghareeb, um em cada tempo, e depois por Maran e posteriormente por outro português, João Félix. Dessa forma, CR7 segue com 952 gols na carreira.

Com o resultado, o time saudita mantém os 100% após quatro rodadas na Copa AFC, o equivalente à Sul-Americana deles. Dessa forma, naturalmente, lidera, com 12 pontos, contra 6 do Al Zwara (IRÃ) e 6 do Istiklol, do Tajiquistão. Como esses dois times ainda se enfrentarão, a equipe de Cristiano Ronaldo já garantiu vaga no mata-mata. O Goa, por sua vez, é o lanterna, sem nenhum ponto.