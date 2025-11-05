Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mesmo sem CR7, Al-Nassr goleia o Goa pela Copa AFC

Al-Nassr aplica 4 a 0 e se classifica para o mata-mata de torneio continental; Cristiano Ronaldo segue com 952 gols
Mesmo sem o atacante Cristiano Ronaldo, poupado pelo técnico Jorge Jesus até do banco de reservasr, o Al-Nassr goleou o Goa (IND) por 4 a 0, nesta quarta-feira (5). Inclusive, os gols foram marcados por Ghareeb, um em cada tempo, e depois por Maran e posteriormente por outro português, João Félix. Dessa forma, CR7 segue com 952 gols na carreira.

Com o resultado, o time saudita mantém os 100% após quatro rodadas na Copa AFC, o equivalente à Sul-Americana deles. Dessa forma, naturalmente, lidera, com 12 pontos, contra 6 do Al Zwara (IRÃ) e 6 do Istiklol, do Tajiquistão. Como esses dois times ainda se enfrentarão, a equipe de Cristiano Ronaldo já garantiu vaga no mata-mata. O Goa, por sua vez, é o lanterna, sem nenhum ponto.

O atacante Ângelo, ex-Santos e Chelsea, entrou no decorrer da partida, enquanto o goleiro Bento, da Seleção e revelado pelo Athletico, sequer saiu do banco de reservas. Já o atacante Wesley, revelado pelo Timão, atuou como titular e jogou os 90 minutos.

Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol, coleciona gols somando as suas passagens por Real Madrid (450), Manchester United (145), Seleção Portuguesa (136), Juventus (101), Al-Nassr (115) e Sporting (5). Estatísticas indicam que o atacante chegará ao milésimo gol apenas no início de 2027, caso mantenha o ritmo atual. Ele está com 40 anos.

