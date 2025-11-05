Império Cristiano Ronaldo: veja os maiores investimentos e itens de luxo do astro do Al-Nassr

Do jatinho de mais de R$ 300 milhões à uma coleção de carros, o português ostenta uma das vidas mais luxuosas entre jogadores de futebol / Crédito: Jogada 10

A entrevista ‘sincerona’ de Cristiano Ronaldo sobre sua vida financeira gerou ainda mais curiosidade sobre seu estilo de vida luxuoso e seus itens colecionáveis mais valiosos. Ao se confirmar como primeiro jogador de futebol bilionário, aos 39 anos, o astro do Al-Nassr também revelou algumas de suas aquisições mais inestimáveis — como um jatinho de R$ 309 milhões. Publicamente, o português assumiu o status de bilionário no início do ano, em publicação feita pela revista Forbes, mas o astro revela que atingiu o feito há algum tempo. O atacante revelou que atingir esse nível de riqueza era um objetivo pessoal, ainda que não fosse prioridade na carreira. “Sabia que ia acontecer. Estava preparado. Só questão de tempo. Fiquei super feliz, como quando se ganha a Bola de Ouro. Todos têm os seus objetivos. Era um objetivo atingir esse número. Não sou obcecado pelo dinheiro, porque pode ajudar, mas quando atinges um certo nível não importa. Mas acho sempre bom ter mais”, disse. Ele também revelou, ainda em entrevista ao jornalista Piers Morgan, que conversa “todos os dias” com seus conselheiros financeiros e vê o status como “mais um recorde” na trajetória.

Jatinho de R$ 309 milhões Questionado sobre a compra mais cara, o astro português citou seu seu jato particular, avaliado em 50 milhões de euros. Ele o utiliza para deslocamentos pessoais e familiares, principalmente entre a Arábia Saudita e a Europa. “Tenho o meu avião há 13 anos, mas mudei há um ano. Caro. Mudei para um melhor agora. O dinheiro dá oportunidades para ter coisas materiais, mas estou num momento da minha vida em que não quero saber mais disso. Quero viver o meu próximo capítulo sem custos, digamos assim”, e prosseguiu: “Quando tinha 20 ou 30 anos, gostava de carros. Não tenho agora essa paixão. Comprei um avião porque não sou normal, não posso estar nos aeroportos. Mas não procuro mais isso. Depois dos 40, começas a viver a vida”.

Garagem de luxo de Cristiano Ronaldo O próprio atacante mencionou outras de suas grandes paixões durante a vida: carros. Embora se coloque como alguém “desprendido” atualmente, o jogador reúne uma coleção avaliada em centenas de milhões de reais. Ele, aliás, afirmou nem saber ao certo quantos automóveis possui, mas estima “uns 40”. “Não sei, não conto. Não quero ser humilde, é um fato. Talvez tenha 40, mas não sei. Mas adoro os Bugattis, tenho uns tantos”, disse. • Bugatti La Voiture Noire – R$ 60,9 milhões

• Bugatti Centodieci – R$ 55,1 milhões • Bugatti Chiron – R$ 15,08 milhões O Bugatti Chiron, em particular, se destaca como a joia da coleção. Isso porque existem apenas 500 unidades produzidas no mundo, com proprietários muito exclusivos. O hiperesportivo pode atingir até 440 km/h, impulsionado por um motor W16 quadriturbo de 8.0 litros e 1.500 cavalos de potência.