Hulk quebra jejum no Brasileirão, celebra feito histórico e desabafa: “Não é a idade”

Atacante do Atlético faz o primeiro na vitória sobre o Bahia, entra em seleta lista de artilheiros e agradece ao clube: "Só gratidão"

“Muitos achando que eu estava no final de carreira, e eu tendo que provar cada dia mais e mais que não é idade que faz a diferença, e sim o quanto você se dedica, o quanto você se cobra internamente para estar bem fisicamente e competir com jogadores mais novos.”

A noite de quarta-feira (05/11) foi histórica para Hulk. O ídolo do Atlético marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0 sobre o Bahia , na Arena MRV. Afinal, esse foi o gol de número 500 em sua carreira profissional. Após a partida, o atacante de 39 anos falou sobre a marca. Inclusive, ele desabafou:

O gol, aliás, teve um peso duplo. Além de ser a marca histórica, ele quebrou um incômodo recorde pessoal de Hulk. O camisa 7 não marcava um gol “com a bola rolando” (sem ser de pênalti ou falta) pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano. Curiosamente, o atacante já havia quebrado outro jejum recentemente. Na semana passada, contra o Independiente del Valle, ele marcou pela Sul-Americana, algo que não ocorria desde agosto.

Hulk entra no top-10 de goleadores do Atlético

Hulk, portanto, se consolida cada vez mais na história do clube. Ele chegou ao Atlético em 2021 e já conquistou oito títulos, incluindo o Brasileirão (2021) e a Copa do Brasil (2021). Com o gol desta noite, ele soma 132 gols em 281 jogos. Desse modo, ele se isola como o 10º maior artilheiro da história do Galo. Ele é também o maior goleador da Arena MRV, com 20 gols.

Dos 500 gols na carreira, o Atlético é o clube pelo qual o atacante mais marcou. Afinal, ele superou os números que teve no Porto (95 gols), Zenit (94) e Shanghai SIPG (93). O jogador paraibano, portanto, provou seu valor mais uma vez. Após o jogo, ele fez questão de agradecer aos companheiros.

“Agradecer esse clube maravilhoso, todos os meus companheiros que passaram por aqui desde 2021, e os que estão aqui neste momento. Só gratidão a todos eles. Espero levar muito mais alegria a torcida atleticana”, finalizou o ídolo.