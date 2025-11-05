Fluminense fecha parceria com a Marinha para o futebol feminino

Tricolor utilizará estrutura completa do CEFAN para o futebol feminino e esportes olímpicos / Crédito: Jogada 10

O Fluminense deu um passo importante para o desenvolvimento do futebol feminino e esportes olímpicos. Afinal, o presidente Mário Bittencourt assinou nesta quarta-feira (5) um termo de parceria com a Marinha do Brasil, para utilizar a estrutura completa do complexo esportivo. O acordo, aliás, é válido até 2030. A Marinha do Brasil concedeu ao Fluminense a permissão de utilização do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN). O comandante do complexo, Almirante Max, recebeu a comitiva tricolor. Dessa forma, o presidente Mário Bittencourt destacou a importância de valorizar o futebol feminino e esportes olímpicos.

“Ficamos muito felizes. Quando pensamos em um projeto como esse, obviamente pensamos na parte estrutural. Mas chegamos e vimos que há uma sinergia de ideias, que podemos construir outras coisas juntos. Acho que pensamos o esporte de uma maneira muito parecida, com viés de inclusão e responsabilidade social. Tenho certeza de que vamos crescer muito aqui, com toda essa estrutura”, disse. Todo o departamento de futebol feminino do Fluminense passará a operar nas dependências do CEFAN. O local é um centro de excelência esportiva, que oferece estrutura completa para o alto rendimento, contando com dois campos de futebol e um prédio que será exclusivo para as atividades do Fluminense. Assim, o espaço abrigará departamento médico, sala para comissão técnica, quatro vestiários, salas de rouparia, salas de reunião e refeitório próprio. As atletas, portanto, também terão acesso à academia utilizada pelos atletas olímpicos de alto rendimento da Marinha e ao Laboce (Laboratório de Pesquisa em Ciências do Exercício e Perfomance). Fluminense venceu concorrência pública e de rivais O Fluminense venceu o processo de concorrência pública. Afinal, a proposta tricolor se destacou nos quesitos técnicos e sociais durante o processo licitatório, que contou também com a participação de Vasco e Botafogo. Em contrapartida, no entanto, o clube vai arcar com os custos de manutenção e dará suporte à Marinha na realização de projetos sociais.