Flamengo pode jogar uma partida do Carioca de 2026 nos Estados Unidos; entenda

Ferj deseja levar um jogo do Estadual para o país norte-americano, que pode receber o Rubro-Negro para pré-temporada

O Flamengo estuda fazer mais uma vez a pré-temporada fora do país, com os Estados Unidos como favorito para receber o clube em 2026. No entanto, há uma diferença para outros anos. Afinal, o clube poderá jogar uma partida do Campeonato Carioca em solo norte-americano.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) estuda levar um jogo do Estadual para os EUA no ano que vem, de acordo com o “Goal”. A ideia ainda passará pelo crivo dos clubes. Caso alguma outra equipe grande do estado tenha o interesse de fazer a preparação em 2026 nos Estados Unidos, a entidade pode até marcar um clássico no local.

No entanto, nada está confirmado, uma vez que o planejamento dos clubes para 2026 ainda não foi definido. O Flamengo não recebeu contato da Ferj, mas avalia a possibilidade positivamente.

Orlando poderia receber o Flamengo em 2026

Caso decida por fazer a pré-temporada longe do Brasil, Orlando, na Flórida, surge como favorita, embora outras cidades dos EUA tenham feito propostas. Assim, dois fatores nortearão a intenção do Rubro-Negro: avaliação da comissão técnica e tempo disponível. Afinal, dependerá do calendário.