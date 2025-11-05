Flamengo pode jogar uma partida do Carioca de 2026 nos Estados Unidos; entenda

Flamengo pode jogar uma partida do Carioca de 2026 nos Estados Unidos; entendaFerj deseja levar um jogo do Estadual para o país norte-americano, que pode receber o Rubro-Negro para pré-temporada
O Flamengo estuda fazer mais uma vez a pré-temporada fora do país, com os Estados Unidos como favorito para receber o clube em 2026. No entanto, há uma diferença para outros anos. Afinal, o clube poderá jogar uma partida do Campeonato Carioca em solo norte-americano.
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) estuda levar um jogo do Estadual para os EUA no ano que vem, de acordo com o “Goal”. A ideia ainda passará pelo crivo dos clubes. Caso alguma outra equipe grande do estado tenha o interesse de fazer a preparação em 2026 nos Estados Unidos, a entidade pode até marcar um clássico no local.
No entanto, nada está confirmado, uma vez que o planejamento dos clubes para 2026 ainda não foi definido. O Flamengo não recebeu contato da Ferj, mas avalia a possibilidade positivamente.
Orlando poderia receber o Flamengo em 2026
Caso decida por fazer a pré-temporada longe do Brasil, Orlando, na Flórida, surge como favorita, embora outras cidades dos EUA tenham feito propostas. Assim, dois fatores nortearão a intenção do Rubro-Negro: avaliação da comissão técnica e tempo disponível. Afinal, dependerá do calendário.
E isso tem explicação: caso o Flamengo conquista a Libertadores sobre o Palmeiras, disputará o Mundial Clubes, viajando para o Qatar logo após a participação no Campeonato Brasileiro, que se encerra no dia 7 de dezembro. Chegando à decisão (que será no dia 17 do próximo mês diante do PSG), o clube entraria de férias somente no dia seguinte.
Com as mudanças da CBF no calendário para 2026, os estaduais serão disputados entre 11 de janeiro e 8 de março, com limite máximo de 11 datas. Já o Brasileirão terá início no dia 28 de janeiro. De qualquer maneira, o Flamengo começaria o Carioca com uma equipe reserva.
Se faturar o Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro disputará a Supercopa do Brasil no dia 24 de janeiro. O vencedor da Libertadores também ganha mais duas datas no calendário: os dias 18 e 25 de fevereiro, referentes à final da Recopa Sul-Americana.