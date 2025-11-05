Censo do IBGE identifica crescimento de ‘Arrascaetas’ no Brasil; estrangeiros têm destaque

Riquelme se destaca entre os nomes mais populares de jogadores de fora, enquanto Romário e Neymar mantêm força entre astros nacionais / Crédito: Jogada 10

A atualização do portal Nomes do Brasil, lançada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última terça-feira (4), trouxe uma dimensão mais precisa sobre o impacto do futebol brasileiro na vida do brasileiro. Com base no Censo de 2022, a edição mais recente do documento expôs um aumento significativo de homenagens a atletas na escolha de nomes em certidões de nascimento.

Um dos casos mais chamativos da atualização envolve o ídolo do Flamengo Giorgian De Arrascaeta, além, evidentemente, de Neymar. Mas o levantamento mostra que o camisa 10 foi homenageado tanto pelo nome quanto pelo sobrenome — este registrado em 53 pessoas em todo território nacional. O levantamento detalha a frequência e a distribuição de prenomes e sobrenomes ao longo das décadas, revelando tendências que dialogam diretamente com a cultura esportiva. Ídolos consagrados e atletas em atividade passaram a nomear gerações de torcedores, que registraram filhos com nomes como Neymar, Romário, Zico, Raí e, mais recentemente, Arrascaeta ou Deyverson. Uruguaio firma raízes no Brasil Camisa 10 do Flamengo e ídolo de uma geração, Arrascaeta inspirou 53 brasileiros que agora carregam seu sobrenome a assinatura. Segundo o IBGE, 17 desses registros estão no estado do Rio de Janeiro, onde o jogador vive desde 2019. Já consagrado como maior campeão e artilheiro estrangeiro da história do clube, o meia está prestes a renovar com o Rubro-Negro. O uruguaio coleciona feitos significativos pelo Flamengo, mas não se contenta e, não à toa, vive atualmente o auge de sua passagem pela equipe carioca. Inclusive, é o artilheiro do time na temporada.

Além do sobrenome, o primeiro nome do atleta, Giorgian, também entrou no radar dos brasileiros. O país contabiliza atualmente 42 pessoas registradas com esse nome. O maior ídolo da história do clube lidera o ranking de homenagens voltadas ao clube, com 582 pessoas chamadas Zico (idade mediana: 41 anos). Neymar, Romário e picos de popularidade Entre os nomes mais influentes, Neymar se destaca como um fenômeno e os números expressam isso. Na década de 1950, por exemplo, havia apenas 23 registros com esse nome no Brasil, mas o número saltou para 1.468 no período de 2010. Ou seja, no auge da popularidade do jogador.

A média aumentou consideravelmente a partir da trajetória internacional do astro e, atualmente, 2.443 pessoas são registradas com o nome de Neymar em solo nacional. Desse total, 50 pertencem ao gênero feminino (idade mediana de 11 anos). Outro dado interessante: o nome Neymar aparece registrado em todos os 27 estados brasileiros. Minas Gerais se destaca como local com o maior número de pessoas com o nome (372), seguido por São Paulo (340), Amazonas (239) e Bahia (232). Campeão mundial em 1994, Romário também inspirou papais e mamãe e aparece como um dos nomes mais homenageados em certidões de nascimento. Existem 50.538 pessoas com o mesmo nome do Baixinho no Brasil, numa média de 29 anos.

Nomes que nasceram com a fama O estudo do IBGE também identificou nomes que passaram a existir no país exclusivamente após o destaque de jogadores no cenário internacional, sobretudo pelo Ballon d’Or. Casos como os de Kaká, Messi, Ronaldinho e Zidane, por exemplo. Os dados indicam que esses nomes não existiam em décadas anteriores à consagração dos atletas. Kaká, por exemplo, venceu o prêmio em 2007. Desde então, surgiram registros com seu nome. Lionel Messi, eleito o melhor do mundo em nove ocasiões entre 2009 e 2023, também inspirou registros no Brasil. O mesmo vale para Ronaldinho — tanto o Gaúcho quanto o Fenômeno Ronaldo — e o francês Zinedine Zidane, que conquistou a Bola de Ouro em 1998.