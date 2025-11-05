Camisa da Argentina para a próxima Copa do Mundo é revelada

Em linhas gerais, o design tradicional de tom branco, sobreposto por faixas verticais em azul-celeste, não sofreu modificação. Entretanto, quando se olha para os detalhes da formatação, existe uma diferença notória em como essas linhas se desenvolvem.

A atual campeã da Copa do Mundo , Argentina, já tem seu uniforme principal definido para defender o título na competição que acontece em 2026. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (5) pelas redes sociais oficiais do selecionado argentino.

Diferente do tom sólido e com linhas suaves do atual modelo, as faixas azuis da nova indumentária estão em tom degradê que partem do mais claro para o mais escuro, de dentro pra fora.

Outra diferença nítida se refere as tradicionais três listras presentes na área dos ombros e também na cintura. Enquanto a atual camiseta tem linhas em azul celeste, o novo uniforme retoma a ideia de faixas pretas nos ombros e na área das mangas. Porém, sem continuidade nas laterais, dando espaço para a continuidade do padrão de faixas em azul celeste e branco.

Thomas Mace, vice-presidente de design da Adidas, falou sobre o processo criativo para desenvolver tanto o modelo tanto da Argentina como outros uniformes de seleções que participarão da Copa do Mundo de 2026:

“Criar os uniformes para a Copa do Mundo de 2026 foi um processo que honrou a identidade única de cada nação, ao mesmo tempo em que expandimos os limites da inovação.”