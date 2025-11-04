São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo entre dois dos maiores clubes do país agita a 32ª rodada do Brasileirão; partida será na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília) desta quarta / Crédito: Jogada 10

Reta final de Brasileirão chegando e esta quarta-feira (5/11) reserva sete grandes jogos pela 32ª rodada do principal torneio do país. Um deles, o que encerra a noite, é entre São Paulo e Flamengo, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. O embate coloca frente a frente times vivendo boa fase, visto que o Tricolor vem de duas vitórias consecutivas, entrando de vez na briga por vaga na Libertadores, enquanto o Rubro-Negro luta ponto a ponto pelo título brasileiro contra o Palmeiras. Vejamos, então, como chegam os rivais para este jogão de bola. Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Brasil atropela Honduras na estreia no Mundial Sub-17 Como chega o São Paulo O São Paulo voltou à briga por uma vaga na Libertadores após conseguir uma vitória importante sobre o Vasco fora de casa, por 2 a 0. Foi o segundo triunfo consecutivo do Tricolor paulista, que agora está a quatro pontos do G7. Apesar de ser o mandante, a equipe comandada por Hernán Crespo terá um desafio: jogar longe do Morumbis na reta final do Brasileirão. O estádio, afinal, estará indisponível por conta de realização de shows. Dessa forma, o embate contra o Rubro-Negro será na Vila Belmiro. Para esta partida, no entanto, o São Paulo perdeu Alan Franco e Enzo Díaz, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Maik e Luciano voltam a ficar à disposição do técnico Crespo. Rodriguinho, Cédric, Luan, Oscar, Wendell, Leandro, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva integram a longa lista de desfalques do clube e continuam fora de combate. Assim, o comandante argentino terá que fazer novamente mudanças pontuais na equipe.

Como chega o Flamengo Após passar dois jogos sem ir às redes, o Flamengo fez as pazes com os gols, enfiando 3 a 0 no Sport, no último sábado (1º/11), pela 31ª rodada, no Maracanã. Foi o primeiro jogo do Fla em casa após a classificação à final da Libertadores, com a torcida fazendo grande festa no Maior do Mundo. Bruno Henrique, autor de dois gols na vitória, é um dos desfalques que o técnico Filipe Luís terá de lidar. Afinal, o camisa 27 levou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão. Quem também está suspenso é Evertton Araújo, expulso no fim do jogo contra o Sport. Há também três jogadores no departamento médico: Léo Ortiz, Jorginho e Pedro. Dessa forma, estão fora até mesmo da lista de relacionados. Há retorno, porém. Everton Cebolinha, ausente desde 15 de outubro por lesão no quadril, voltou aos convocados, podendo surgir ao longo do duelo na Vila. Carrascal, que saiu contra o Sport por problema na coluna, também consta na lista. No entanto, isso não é garantia que seja titular. Assim, a tendência é que Filipinho troque apenas três jogadores em relação aos titulares que venceram o Sport: de Arrascaeta, Pulgar e Luiz Araújo nos lugares de Nico De la Cruz, Carrascal e Bruno Henrique, respectivamente.