Palmeiras goleia o São Paulo e garante vaga na final da Copa do Brasil Feminina

Agora, o Palmeiras vai encarar a Ferroviária na grande decisão do torneio. Já as Soberanas focam no Campeonato Paulista, onde estão na quinta colocação e têm três rodadas para conseguir garantir a classificação para as semifinais.

O Palmeiras está na grande final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta terça-feira (04), as Palestrinas golearam o São Paulo por 4 a 0, no Moisés Lucarelli, no jogo único da semifinal do torneio. Ingryd e Brena abriram o marcador na primeira etapa. Depois, Tainá Maranhão e Pati Maldaner fecharam a goleada.

Palmeiras abre o placar na bola aérea

O jogo começou com o São Paulo ligeiramente melhor, conseguindo aparecer mais no campo de ataque. Entretanto, as primeiras oportunidades foram do Palmeiras. Amanda Gutierres recebeu na entrada da área e mandou por cima do gol. Depois, a atacante finalizou de fora da área e acertou a trave. A artilheira alviverde ainda recebeu na área e parou em grande defesa de Carlinha. As Soberanas ainda assustaram em chute de longe de Camilinha, que parou em defesa de Tapia.

O primeiro gol veio na bola área. Depois de cobrança de escanteio, a baixinha Ingryd subiu mais alto na área e fez o primeiro do Palmeiras. As Palestrinas quase ampliaram na sequência, quando Amanda Gutierres recebeu na área e mandou para fora. Depois, Tainá Maranhão parou em grande defesa de Carlinha. Porém, nos acréscimos, a bola levantada voltou a funcionar. Raíssa Bahia cruzou na área e Brena apareceu para cabecear para o gol.

Goleada alviverde em Campinas

Com as alterações, o São Paulo voltou melhor para a segunda etapa. Na primeira oportunidade, Isa Guimarães recebeu na área e não descontou porque Tapia fez um milagre. As Soberanas ainda tiveram um pênalti assinalado, quando Poliana derrubou Aline Milene na área. Só que, após solicitação da treinadora Rosana Augusto, a árbitra anotou falta de Maressa em Tainá Maranhão na origem da jogada.

A situação tricolor ficou ainda mais complicada quando Isa Guimarães recebeu o segundo amarelo e foi expulsa. Com isso, o Palmeiras encontrou mais espaço para ampliar. Tainá Maranhão fez boa jogada, passou pela marcação, chutou, a bola desviou em Andressinha e morreu no fundo do gol. Dois minutos depois, Pati Maldaner cobrou falta rasteira de longe e marcou o quarto. O placar não ficou maior porque Carlinha salvou em chegadas de Amanda Gutierres e Maranhão.