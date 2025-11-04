Léo Ortiz deve desfalcar Flamengo contra o São Paulo

O Flamengo terá mais um desfalque para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (5), às 21h30 de (Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Afinal, o zagueiro Léo Ortiz ainda não se recuperou totalmente da entorse no tornozelo direito e, por isso, desfalcará pela segunda vez. Assim, a tendência é que Danilo ganhe a vaga.

Léo Ortiz sofreu uma entorse no tornozelo direito na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2, no último dia 19, pelo Brasileirão. Desde então, o zagueiro jogou apenas o jogo de volta contra o Racing, da Argentina, pela semifinal da Libertadores. Após jogar no sacrifício, não atuou na vitória sobre o Sport. Assim, ficará fora mais uma vez.