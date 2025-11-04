Léo Ortiz deve desfalcar Flamengo contra o São Paulo

Léo Ortiz deve desfalcar Flamengo contra o São PauloRubro-Negro tem sete desfalques confirmados para o jogo desta quarta-feira (5), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão
O Flamengo terá mais um desfalque para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (5), às 21h30 de (Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Afinal, o zagueiro Léo Ortiz ainda não se recuperou totalmente da entorse no tornozelo direito e, por isso, desfalcará pela segunda vez. Assim, a tendência é que Danilo ganhe a vaga.
Léo Ortiz sofreu uma entorse no tornozelo direito na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2, no último dia 19, pelo Brasileirão. Desde então, o zagueiro jogou apenas o jogo de volta contra o Racing, da Argentina, pela semifinal da Libertadores. Após jogar no sacrifício, não atuou na vitória sobre o Sport. Assim, ficará fora mais uma vez.
Sem razão para novos sacrifícios, o Flamengo busca recuperar o zagueiro para a final da Libertadores, dia 29, em Lima, no Peru. Dessa forma, Léo Ortiz pode perder até mais jogos enquanto não estiver 100% recuperado do problema. Até lá, portanto, o técnico Filipe Luís deve formar a dupla de zaga com Danilo e Léo Pereira, como ocorreu na vitória sobre o Sport, sábado (1), no Maracanã.
Com a ausência de Léo Ortiz, o Flamengo soma sete desfalques para o jogo contra o São Paulo. Dos sete desfalques, cinco estão lesionados: Jorginho, Everton Cebolinha, Carrascal e Pedro, além de Léo Ortiz. O técnico Filipe Luís também não pode contar com Evertton Araújo e Bruno Henrique, que cumprirão suspensão.
