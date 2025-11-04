Firmino escolhe Vini Jr e Salah em comparações antes de Liverpool x Real Madrid

Ex-jogador dos Reds elogia a energia do brasileiro, a consistência do egípcio e revela torcida pelo antigo clube antes do duelo da Champions / Crédito: Jogada 10

Roberto Firmino, ex-jogador do Liverpool, falou ao jornal espanhol ‘Marca’ sobre alguns dos principais nomes do futebol mundial antes do aguardado duelo entre Liverpool e Real Madrid, na pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Durante a entrevista, o atacante brasileiro colocou Mohamed Salah à frente de Jude Bellingham e escolheu Vini Jr em vez de Luis Díaz. Firmino elogiou ambos e destacou a energia contagiante de Vini e a impressionante regularidade de Salah.

Quando foi perguntado quem preferia entre Díaz e Vini Jr, o brasileiro não ficou em cima do muro. “É difícil escolher… mas fico com o Vini”, disse o brasileiro. E manteve a lealdade ao ex-companheiro ao optar por Salah em vez de Bellingham. “Mo Salah”, completou.

LEIA MAIS: Haaland evita comparações com Messi e Cristiano Ronaldo As declarações vieram antes do reencontro entre dois gigantes do futebol europeu pela Champions, jogo que Firmino classificou como “um dos melhores do mundo”. O brasileiro também deixou claro que ainda torce pelos Reds. “Como torcedor do Liverpool, espero que o time vença”, revelou o atacante.

Além disso, Firmino aproveitou para demonstrar sua admiração por Vini Jr, tanto dentro quanto fora de campo, elogiando a postura e o talento do atacante do Real Madrid, além de defendê-lo das críticas. “Vini é um jogador incrível. Tive a chance de conviver com ele na seleção e de enfrentá-lo em campo”, afirmou. A escolha por Salah, segundo Firmino, reflete não somente o respeito profissional, mas também o vínculo criado durante os anos em que formaram, ao lado de Sadio Mané, um dos trios mais letais do futebol recente — responsáveis por levar o Liverpool às conquistas da Champions e da Premier League sob o comando de Jürgen Klopp.