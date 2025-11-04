Estêvão é superado por craque do PSG no Golden Boy

Estêvão é superado por craque do PSG no Golden BoyDesiré Doué venceu o prêmio de melhor jogador sub-21 da temporada
Não deu para Estêvão no Golden Boy 2025. O atacante do Chelsea, da Inglaterra, perdeu a disputa para Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, da França. Dessa forma, o jogador francês, que marcou dois gols na final da Liga dos Campeões, venceu o prêmio de melhor jogador sub-21 da temporada 2024/25.
Único brasileiro entre os 20 finalistas, Estêvão não era favorito ao prêmio. Afinal, ele se destacou pelo Palmeiras, mas chegou recentemente ao Chelsea, onde já soma três gols e uma assistência em 14 jogos. Portanto, ele não conseguiu igualar os feitos de Anderson (2008) e Alexandre Pato (2009).
Em sua primeira temporada pelo PSG, Desiré Doué deixou um belo cartão de visitas. Afinal, o atacante marcou 16 gols e 14 assistências em 61 jogos. Além disso, conquistou os títulos da Liga dos Campeões, Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa da França. Já pela temporada 2025/26, venceu a Supercopa da Europa.
O Golden Boy é uma premiação realizada pelo jornal italiano “Tuttosport” desde 2003. No ano passado, Lamine Yamal, do Barcelona, conquistou o prêmio. O Barça, aliás, é o clube com mais jogadores vitoriosos. Afinal, Messi (2005), Pedri (2021) e Gavi (2022) também venceram a premiação.
